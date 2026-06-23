Engenheiro baiano aposta em tecnologia e educação e consolida a maior empresa de ar-condicionado do Brasil

Em um mercado cada vez mais exigente e impulsionado pela busca por eficiência energética, automação e conforto térmico, empresas que conseguem unir inovação, tecnologia e qualificação profissional saem na frente. É justamente esse o caminho percorrido pelo Grupo Hermonex, organização fundada por um empresário e engenheiro baiano que transformou uma visão empreendedora em uma das maiores referências nacionais no segmento de climatização e refrigeração.

Reconhecida por clientes e parceiros como a Maior empresa de ar condicionado do Brasil , a companhia vem consolidando sua presença em todo o território nacional por meio de um modelo de negócios inovador, baseado em três pilares fundamentais: excelência técnica, tecnologia proprietária e educação profissional.

Um novo capítulo dessa trajetória começou com a união estratégica entre Allan Azevedo de Andrade, fundador do Grupo Hermonex, e Junior Lacerda, fundador do Grupo Expansão, empresa consolidada no segmento de controle de pragas, soluções ambientais e sanitárias, com filial em Alphaville, São Paulo, e capacidade de atendimento em todo o Brasil.

A parceria reúne a experiência técnica e o conhecimento de Allan na área de engenharia, climatização e refrigeração com a estrutura empresarial, a visão de crescimento e a presença nacional construída por Junior Lacerda à frente do Grupo Expansão.

Com essa união, o Grupo Hermonex inicia uma nova fase de expansão, ampliando sua capacidade comercial e operacional para atender clientes em diferentes regiões do território nacional. A estratégia prevê o fortalecimento da marca, a formação de novas equipes, o desenvolvimento de parcerias regionais e a implantação de um padrão integrado de atendimento, gestão e responsabilidade técnica.

A presença do Grupo Expansão em Alphaville, um dos principais centros empresariais do país, também fortalece a entrada do Grupo Hermonex no mercado paulista e aproxima a companhia de grandes empresas, indústrias, condomínios, redes comerciais e organizações que demandam soluções especializadas em climatização, refrigeração e manutenção técnica.

Mais do que uma parceria comercial, a união entre Allan e Junior representa a convergência de dois projetos empresariais que compartilham valores como inovação, profissionalização, excelência no atendimento e crescimento sustentável. O objetivo é transformar o Grupo Hermonex em uma operação verdadeiramente nacional, mantendo a responsabilidade técnica e a qualidade que marcaram sua trajetória desde a Bahia.

Com isso, o Grupo Hermonex vem crescendo de forma sólida e estruturada, expandindo suas operações para diferentes estados brasileiros e atendendo clientes de diversos segmentos, entre eles hospitais, indústrias, condomínios, centros comerciais, empresas privadas e organizações que dependem de sistemas de climatização de alta performance.

A empresa oferece um portfólio completo de soluções em climatização e refrigeração, abrangendo instalação, manutenção preventiva e corretiva, PMOC, sistemas VRF e VRV, chillers, câmaras frigoríficas, automação, engenharia térmica e soluções voltadas para eficiência energética.

Mas o que diferencia o Grupo Hermonex no mercado não é apenas sua estrutura operacional. O grande diferencial está na mentalidade inovadora de seu fundador, que sempre acreditou que a tecnologia deveria ser utilizada como ferramenta para aprimorar processos, aumentar a eficiência e oferecer uma experiência superior aos clientes.

Foi dessa visão que nasceu o HMX Gestão, software próprio desenvolvido pelo Grupo Hermonex para revolucionar a gestão das operações de climatização e refrigeração.

A plataforma foi criada para proporcionar controle total dos processos, gerenciamento de contratos, acompanhamento de equipes técnicas, monitoramento das manutenções, armazenamento de relatórios e rastreabilidade das informações em tempo real.

Mais do que um sistema administrativo, o HMX Gestão representa uma mudança de paradigma dentro do setor. Através da tecnologia, clientes podem acompanhar serviços de forma transparente e eficiente, enquanto a empresa otimiza recursos e aumenta a precisão das operações.

Essa aposta em inovação demonstra que o Grupo Hermonex não se limita a acompanhar as tendências do mercado, mas busca antecipá-las. No entanto, para o empresário baiano à frente do grupo, tecnologia sozinha não basta. É preciso investir em pessoas.

Com essa convicção foi criado o Instituto Hermonex, braço educacional da empresa dedicado à formação e capacitação de profissionais na área de climatização e refrigeração.

O instituto nasceu com uma missão clara: contribuir para a formação de mão de obra altamente qualificada, promovendo conhecimento técnico, atualização profissional e geração de oportunidades em um mercado que cresce continuamente e demanda especialistas preparados para os desafios atuais e futuros.

Por meio de cursos especializados, aulas práticas e metodologias alinhadas às necessidades do setor, o Instituto Hermonex vem formando profissionais aptos a atuar com excelência, reforçando o compromisso social e educacional da empresa. Essa união entre educação e tecnologia cria um ciclo virtuoso de crescimento. Enquanto o HMX Gestão moderniza a forma de administrar operações, o Instituto Hermonex prepara profissionais para atuar em um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo.

Os resultados dessa estratégia já podem ser percebidos na expansão da companhia. Atualmente, o Grupo Hermonex possui equipes próprias, ampla estrutura operacional e presença nacional, mantendo um padrão elevado de qualidade em todos os serviços prestados.

A empresa também investe continuamente em inovação, atualização tecnológica e aperfeiçoamento de seus processos, sempre com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade.

Além dos avanços tecnológicos, outro fator que contribui para a consolidação do Grupo Hermonex é seu compromisso com a excelência no atendimento. Cada projeto é desenvolvido com responsabilidade técnica, planejamento detalhado e acompanhamento especializado, garantindo aos clientes soluções sob medida, alto desempenho dos sistemas e maior vida útil dos equipamentos.

Essa filosofia de trabalho transformou o Grupo Hermonex em uma organização que vai muito além da prestação de serviços. A empresa tornou-se uma parceira estratégica de seus clientes, oferecendo soluções integradas que unem engenharia, inteligência operacional e inovação.

O crescimento da climatização no Brasil também acompanha mudanças importantes na sociedade. Com a valorização do conforto térmico, a necessidade de ambientes mais saudáveis e a busca por eficiência energética, o setor vem assumindo um papel cada vez mais estratégico para empresas e consumidores.

Nesse contexto, o Grupo Hermonex ocupa posição de destaque ao investir em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e qualificação profissional, demonstrando que o futuro da climatização passa pela integração entre engenharia, automação e educação.

Com raízes baianas e atuação nacional, a empresa segue escrevendo uma história marcada pela coragem empreendedora, pela busca constante da excelência e pela capacidade de inovar em um segmento essencial para a economia e para a qualidade de vida das pessoas.

Mais do que uma empresa de climatização, o Grupo Hermonex representa um ecossistema de soluções inteligentes, preparado para atender às demandas do presente e construir o futuro do setor no Brasil.

Conheça a Maior empresa de ar condicionado do Brasil e saiba mais sobre suas soluções em climatização, refrigeração, tecnologia e educação:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia