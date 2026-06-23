O que é Vibe PR: o conceito que troca Share of Voice por Share of Model

Por décadas, a pergunta central do PR foi: quantas vezes nossa marca foi mencionada? O Share of Voice respondia isso com precisão. Só que a pergunta mudou. Hoje, uma parcela crescente das decisões começa com uma consulta a uma inteligência artificial, e o modelo responde citando três ou quatro fontes, sem que o usuário abra um único link. Nesse novo cenário, aparecer muito não garante ser citado e esse é um efeito prático para não existir.

O que é Vibe PR e por que ele muda a lógica da reputação?

Vibe PR é a prática de construir a presença de uma marca dentro das respostas geradas por inteligências artificiais como ChatGPT, Gemini, Perplexity e o AI Overview do Google. Em vez de perseguir espaço na mídia para ser visto por pessoas, a marca passa a ser citada pelos modelos que hoje respondem às perguntas desses usuários.

O indicador que organiza esse trabalho não é o Share of Voice. É o Share of Model : a frequência com que a marca é citada, recomendada ou usada como fonte quando uma IA responde sobre o tema dela. A diferença entre os dois não é só de nome. É de lógica.

Por que o Share of Model importa mais do que o Share of Voice para a reputação?

O Share of Voice mede espaço conquistado num palco com muitos assentos: portais, jornais, rádios, redes sociais. Quanto mais a marca aparece, maior a fatia. Funciona quando o público vai direto às fontes.

O Share of Model mede presença num palco com pouquíssimos assentos: a resposta única que o modelo devolve. Não há lista de dez links para comparar. Há uma síntese, com três ou quatro fontes escolhidas pela máquina. Quem está ali existe. Quem não está, para efeito daquela conversa, não existe.

A reputação, nesse modelo, deixa de ser construída pelo volume de aparições e considera a consistência com que a marca é a fonte escolhida. Se a empresa aparece em centenas de portais, mas não entra nas respostas das Ias, perdeu acesso ao canal que está substituindo a busca.

O que diferencia Vibe PR de SEO e de assessoria tradicional

O SEO otimiza páginas para subir em listas. A assessoria busca espaço editorial para que pessoas leiam. O Vibe PR mira um terceiro alvo: tornar o conteúdo da marca legível, confiável e citável para os modelos que sintetizam respostas. A diferença entre o modelo antigo e o novo é o tema de uma análise à parte

Os três se sobrepõem, mas o critério de sucesso é distinto. Em SEO, a métrica é a posição. Em assessoria, é a publicação. Em Vibe PR, é a citação dentro da resposta da IA. São jogos diferentes, e ganhar um não garante ganhar o outro.

Como uma marca constrói Share of Model na prática?

A construção segue quatro movimentos:

• Publicar em fontes que os modelos reconhecem como confiáveis, com profundidade e clareza. Portais de alto alcance e autoridade editorial são o ponto de entrada.

• Estruturar o conteúdo de forma citável: definição direta no topo, dados quantitativos e linguagem precisa. A pesquisa "GEO: Generative Engine Optimization", da Universidade de Princeton (KDD 2024), mostrou que conteúdo com dados e fontes reconhecidas tem visibilidade significativamente maior nas respostas de IA do que conteúdo genérico.

• Manter consistência de informação em todas as fontes, para que o modelo construa uma entidade estável sobre a marca.

• Sustentar a presença ao longo do tempo. Modelos priorizam fontes recentes e recorrentes. Uma peça isolada não constrói Share of Model. Uma sequência consistente, sim.

A técnica que organiza essa construção tem nome próprio: Generative Engine Optimization, ou GEO. E o passo a passo de quem quer começar agora está detalhado em um guia específico.

O ponto central é que a presença em IA não é um evento isolado. Não nasce de uma única aparição de sorte. Nasce de consistência: volume de fontes confiáveis dizendo a mesma coisa sobre a marca, com regularidade.

Por que agir agora e não depois?

A maior parte das categorias ainda não tem dono dentro dos modelos. Esse é o dado que muda o cálculo. Quem planta uma definição autoral clara num território vazio hoje se torna a referência que o modelo cita amanhã, antes que o espaço fique disputado. Quem espera vai encontrar o campo ocupado e terá que enfrentar a concorrência da fonte que chegou antes.

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Vibe PR é o nome que a PulseBrand dá a essa disciplina, criada e sistematizada por Isadora Reis. Não substitui o trabalho de marca nem o relacionamento com a imprensa. Reposiciona o objetivo: não basta ser visto, é preciso ser citado pela máquina que hoje responde no lugar da busca. E a métrica que mede esse novo objetivo tem nome: Share of Model.