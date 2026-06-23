Abelha Rainha completa 36 anos e consolida trajetória de empresa goiana que cresceu com a venda direta no Brasil

Em um mercado marcado por transformações constantes nos hábitos de consumo, poucas empresas conseguem atravessar mais de três décadas mantendo relevância nacional. Fundada em Goiânia em 1989, a Abelha Rainha completa 36 anos de atuação como uma das marcas brasileiras de cosméticos que cresceram apoiadas no modelo de venda direta, sistema que se consolidou como importante fonte de renda para milhares de famílias em diferentes regiões do país.

Com sede na capital goiana, a empresa acompanhou a expansão do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil, segmento que se tornou um dos mais dinâmicos da economia nacional nas últimas décadas. Ao longo desse período, a marca ampliou seu portfólio, fortaleceu canais de distribuição e construiu uma rede de revendedoras que contribuiu para sua presença em municípios de todas as regiões brasileiras.

A trajetória da companhia também reflete a evolução do empreendedorismo feminino no país. Desde sua fundação, a venda por catálogo se tornou uma alternativa de complementação de renda e de inserção econômica para mulheres que encontraram no setor uma oportunidade de trabalho com flexibilidade e baixo investimento inicial.

Atualmente, além da venda direta, a empresa opera por meio de lojas licenciadas, presença em redes de farmácias e comércio eletrônico. A diversificação dos canais acompanha as mudanças no comportamento do consumidor brasileiro, que passou a combinar compras presenciais e digitais em sua rotina.

Ao longo de 36 anos, a Abelha Rainha também ampliou significativamente sua linha de produtos. O portfólio reúne itens de perfumaria, maquiagem, cuidados faciais, corporais e capilares, atendendo diferentes perfis de consumidores e faixas de renda. A variedade permitiu que a marca mantivesse capilaridade em um mercado cada vez mais competitivo e segmentado.

Para a Diretora de Marketing Catalogo da Abelha Rainha, Alessandra Almeida, a longevidade da empresa está relacionada à capacidade de adaptação sem perder a conexão com sua base de consumidores e revendedores.

"Acompanhamos mudanças importantes no comportamento do consumidor brasileiro ao longo dessas três décadas. A empresa cresceu observando essas transformações e ampliando seu alcance, sempre mantendo o compromisso de oferecer produtos acessíveis e oportunidades de geração de renda para quem atua na nossa rede de vendas", afirma.

Segundo a executiva, o aniversário de 36 anos coincide com um momento de atualização da comunicação institucional da marca, que passa a enfatizar temas ligados ao bem-estar e ao autocuidado.

"O setor de beleza mudou muito nos últimos anos. Hoje existe uma compreensão mais ampla sobre cuidado pessoal, qualidade de vida e autoestima. Nosso reposicionamento acompanha esse movimento e busca refletir uma visão mais atual sobre o papel dos cosméticos na rotina das pessoas", diz.

A permanência da empresa em Goiás também reforça o papel da indústria local na economia do estado. Com operação instalada em Goiânia, a companhia integra o grupo de negócios goianos que alcançaram escala nacional sem transferir sua base para os principais centros econômicos do país.

Ao completar 36 anos, a Abelha Rainha chega a uma nova fase mantendo características que marcaram sua trajetória desde a fundação: distribuição de alcance nacional, forte atuação na venda direta e participação em um segmento que continua entre os principais geradores de oportunidades para pequenos empreendedores em todo o Brasil.

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@abelharainhafarma