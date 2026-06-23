O papel do contador na decisão tributária: por que a parceria com especialistas muda o jogo

O sistema tributário brasileiro é frequentemente citado como um dos mais complexos do mundo. Empresas de médio porte convivem com dezenas de obrigações acessórias, regimes de apuração distintos e um volume de alterações legislativas que se acumula ano após ano. Nesse ambiente, a figura do contador deixou de ocupar um papel apenas operacional. Ele passou a ser, para boa parte das empresas, o primeiro e muitas vezes único interlocutor técnico em decisões que afetam diretamente o caixa.

Essa centralidade trouxe uma consequência menos discutida. À medida que a carga de conformidade aumentou, o tempo disponível do contador para atuar de forma consultiva diminuiu. A rotina de um escritório contábil é dominada por prazos, entregas e fiscalização, o que deixa pouco espaço para o trabalho mais analítico de identificar oportunidades de revisão e recuperação tributária dentro da própria base de clientes.

É nesse ponto que a relação entre contador e consultoria especializada deixa de ser concorrência e passa a ser complementaridade. O contador conhece o cliente, o histórico e o regime. A consultoria especializada traz profundidade técnica e capacidade de execução em frentes específicas, como a revisão de créditos tributários, que exigem dedicação integral e jurisprudência atualizada. Quando essas duas competências se somam, o cliente final recebe um serviço que nenhuma das partes entregaria sozinha.

"O contador é quem está mais perto da empresa. Ele conhece o dia a dia, conhece o regime, conhece o histórico. O que a gente faz não compete com isso, complementa. A gente entra na camada técnica específica, que exige dedicação integral e atualização constante, e devolve para o contador a possibilidade de entregar mais valor sem abrir mão da relação que ele já construiu", afirma Carlos Gago, CEO da Trinity Consultoria Tributária.

A lógica é de divisão de trabalho técnico. A revisão tributária que identifica créditos recuperáveis, por exemplo, demanda análise documental detalhada, leitura de jurisprudência e construção de tese, um processo que dificilmente cabe na rotina de um escritório contábil sem prejudicar as entregas correntes. Ao delegar essa frente específica a um especialista, o contador não perde o cliente. Ele ganha a capacidade de oferecer um resultado adicional, mensurável e que reforça a própria autoridade perante a empresa.

Há também um efeito sobre a percepção de valor. Em um mercado em que o serviço contábil é frequentemente tratado como custo fixo e comoditizado, o contador que traz para a mesa uma oportunidade de recuperação tributária deixa de ser visto apenas como quem cumpre obrigações e passa a ser reconhecido como quem gera resultado. Essa mudança de percepção tende a fortalecer a relação comercial e a reduzir a sensibilidade a preço.

"Quando o contador leva uma oportunidade concreta para o cliente, a conversa muda. Ele deixa de ser custo e vira parceiro de resultado. E isso não acontece tirando trabalho dele, acontece somando uma competência que ele não precisa construir do zero", diz Carlos Gago.

A escolha do parceiro, no entanto, exige critério. O contador que recomenda uma consultoria coloca a própria reputação em jogo, e o mercado de recuperação tributária convive com ofertas que prometem resultado fácil sem o devido rigor técnico. A avaliação do método, da transparência sobre riscos e da consistência da tese aplicada é parte da responsabilidade do contador que decide formar essa parceria. A complementaridade só funciona quando o especialista opera com o mesmo padrão técnico que o contador exige de si mesmo.

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O movimento mais amplo é estrutural. À medida que a complexidade tributária cresce e a tecnologia automatiza a parte operacional da contabilidade, o diferencial do contador migra para a capacidade de aconselhar. Nesse cenário, a parceria com consultorias especializadas tende a deixar de ser exceção e a se tornar parte do repertório de quem pretende ocupar o lugar de conselheiro estratégico, e não apenas o de executor de obrigações. A pergunta que fica para o setor contábil é menos sobre se vale a pena formar essas parcerias e mais sobre quão rápido elas se tornarão o padrão esperado pelo próprio cliente.