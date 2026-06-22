De empreendedora a articuladora de investimentos: a trajetória de Fernanda Lo Re entre Brasil e Dubai

Transformar uma experiência pessoal em uma oportunidade de negócio é uma característica comum entre empreendedores de sucesso. Foi exatamente assim que Fernanda Lo Re encontrou seu espaço em um dos mercados mais competitivos do mundo. Após levar seus próprios empreendimentos para Dubai, a brasileira identificou uma lacuna na conexão entre empresários brasileiros e o ecossistema de negócios dos Emirados Árabes Unidos e decidiu atuar como ponte entre esses dois mercados.

Hoje, Fernanda se consolidou como uma das principais articuladoras de investimentos entre Brasil e Dubai, conectando empresas, investidores e projetos interessados em expandir suas operações internacionalmente.

A ideia nasceu da prática. Ao vivenciar os desafios de empreender nos dois países, ela percebeu que muitos empresários brasileiros encontravam dificuldades para acessar informações confiáveis, construir relacionamentos estratégicos e compreender as oportunidades disponíveis na região.

“Percebi que muito do que existia era institucional e conduzido por pessoas que nunca haviam empreendido de fato. Como eu já atuava nos dois mercados, entendi que poderia ser essa conexão estratégica”, afirma.

Oportunidade além das fronteiras

Para Fernanda, grande parte dos empresários brasileiros ainda enxerga Dubai apenas como um destino turístico ou um símbolo de luxo, sem compreender seu papel como plataforma global de negócios.

“Dubai é o centro do planeta. A partir daqui, você acessa uma região com mais de 1 bilhão de pessoas entre Oriente Médio, África e Índia. Além disso, existe um ambiente extremamente favorável para quem deseja empreender, investir e crescer internacionalmente”, explica.

Mais do que um centro financeiro, a cidade ampliou sua visão sobre empreendedorismo e expansão global.

“Dubai é hoje o principal hub de negócios do mundo e o que mais me impressionou desde o início foi como a cidade abraça o empreendedor estrangeiro de verdade. Aqui você é respeitado”, diz.

A experiência internacional também trouxe uma mudança de perspectiva sobre crescimento empresarial.

“O Brasil é um país gigantesco e com uma diversidade enorme. Muitas vezes, quando estamos dentro dele, temos a sensação de que o mundo cabe no Brasil. Quando você sai, percebe a dimensão do mercado global e quantas oportunidades existem para quem decide se posicionar internacionalmente.”

Segundo a empresária, essa mentalidade é um dos fatores que mais impulsionam o crescimento de empresas que decidem olhar para além das fronteiras nacionais.

Um negócio construído sobre conexões

O trabalho de conectar empresários brasileiros ao mercado dos Emirados rapidamente ganhou escala. Nos últimos 18 meses, Fernanda ajudou a fomentar mais de R$ 1 bilhão em investimentos diretos estrangeiros (FDI), reforçando seu papel como uma das principais articuladoras de negócios entre Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Agora, a meta é ainda mais ambiciosa: contribuir para movimentar R$ 4 bilhões em investimentos nos próximos anos, ampliando o fluxo de negócios entre os dois países.

Para ela, o diferencial está em compreender as necessidades de ambos os lados da negociação.

“Não se trata apenas de apresentar oportunidades. É preciso entender a cultura, os objetivos e as expectativas de cada mercado para construir conexões que realmente gerem resultados.”

Liderança em um ambiente competitivo

Construir uma carreira sólida em um dos principais polos de negócios do mundo exigiu disciplina, capacidade de adaptação e foco em resultados.

“O primeiro passo é entender que qualificação e força de vontade vêm antes de qualquer coisa. Sempre foquei em resultados, não em vaidade”, afirma.

Ao longo da trajetória, ela também passou a enxergar a importância do posicionamento profissional como parte da estratégia de negócios.

“Aprendi que minha imagem, minha voz e minha presença são ferramentas de trabalho. A forma como você se veste, fala e se comporta muda completamente a forma como o mercado te enxerga.”

Fernanda acredita que as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no ambiente empresarial internacional graças à combinação de resiliência, capacidade de execução e adaptação.

“Somos multitarefas por natureza, entregamos com excelência e temos uma resiliência que vem da vida real. Eu carrego isso comigo: não paro, não tenho tempo ruim. O que precisa ser feito, eu faço.”

Para outras mulheres que desejam empreender ou expandir seus negócios internacionalmente, o conselho é simples: investir constantemente em desenvolvimento pessoal e profissional.

“Seja sua melhor versão todos os dias. O mundo é dinâmico e cheio de oportunidades, mas só consegue aproveitá-las quem está preparado.”

Pensar grande como estratégia

Mesmo atuando globalmente, Fernanda afirma que leva consigo características que considera marcas do empreendedor brasileiro, como criatividade, capacidade de adaptação e resiliência.

“Nosso jeito de se relacionar, nossa alegria e nossa capacidade de encontrar soluções mesmo em cenários difíceis são diferenciais muito fortes. O brasileiro aprende desde cedo a se reinventar.”

Ao mesmo tempo, destaca que o principal aprendizado adquirido nos Emirados Árabes foi a mentalidade de pensar grande.

“Aqui, sonhos que pareciam distantes se tornam possíveis quando existe disciplina, coragem e visão de longo prazo.”

Com uma atuação cada vez mais consolidada entre Brasil e Dubai, ela pretende continuar ajudando empresários a enxergarem novos caminhos para expansão internacional.

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“O Brasil é gigante, mas ainda muito regional. Quero mostrar que existe um mundo de oportunidades além das fronteiras e ajudar mais empresas a transformarem potencial em resultados concretos. Esse é o meu papel: conectar pessoas, mercados e oportunidades.”