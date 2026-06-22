Empresário e judoca Fernando Silva realiza palestra sobre respeito e proteção animal durante evento em colégio

O empresário, judoca e defensor da causa animal Fernando Silva participou neste sábado de uma importante ação educativa realizada durante um evento de judô promovido pelo Dojo Sensei Shinzo Yamashiro, no Colégio Claretiano (SP). A convite dos Senseis Renan e Sérgio, Fernando ministrou uma palestra voltada à conscientização sobre o respeito aos animais e a importância da convivência responsável entre seres humanos e animais.

Acompanhado de seu fiel companheiro, o cãozinho Godzilla, que também participa de diversas ações sociais e educativas, Fernando conversou com atletas, familiares e demais participantes sobre empatia, responsabilidade, cidadania e o papel de cada pessoa na construção de uma sociedade mais consciente e solidária.

O evento reuniu mais de 300 pessoas, entre alunos, familiares, professores e convidados, proporcionando um importante momento de aprendizado e reflexão sobre valores que contribuem para uma convivência mais harmoniosa e respeitosa com todos os seres vivos.

Durante a palestra, foram abordados temas como a legislação de proteção animal, a guarda responsável, a importância da conscientização, a adoção responsável e o papel das novas gerações na promoção do respeito à vida.

Além do caráter educativo, o evento também teve um importante papel social. Foram arrecadados quase 100 quilos de alimentos, que serão destinados ao Projeto Social Life, iniciativa que desenvolve ações de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fernando Silva destacou a importância de unir esporte, educação e solidariedade. “Levar essa mensagem para crianças e jovens é uma forma de contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e empáticos. Quando o esporte abre espaço para esse diálogo, todos ganham. Também tivemos a satisfação de colaborar com o Projeto Social Life por meio da arrecadação de alimentos”, afirmou.

A ação reforça o compromisso do Dojo Sensei Shinzo Yamashiro, dos Senseis Renan e Sérgio e de toda a comunidade do judô com valores que vão além do tatame, promovendo cidadania, disciplina, respeito, solidariedade e responsabilidade social.

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A iniciativa demonstrou que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social, capaz de formar não apenas atletas, mas também cidadãos comprometidos com o bem-estar coletivo e com a construção de um mundo melhor para todos.