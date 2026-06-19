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Inspand cria núcleo próprio de IA e mira ganho de market share em um setor que deve dobrar até 2034

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19/06/2026 16:21

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Inspand cria núcleo próprio de IA e mira ganho de market share em um setor que deve dobrar até 2034
Inspand cria núcleo próprio de IA e mira ganho de market share em um setor que deve dobrar até 2034 crédito: PulseBrand

A Inspand, empresa de educação corporativa com 31 anos de atuação no mercado brasileiro, anunciou a criação do InLab, um núcleo dedicado à inovação e à inteligência artificial. O movimento ocorre em um setor em expansão acelerada: o mercado brasileiro de tecnologia educacional (EdTech) foi avaliado em US$ 6,0 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 15,6 bilhões até 2034, em um ritmo de crescimento anual da ordem de 11% (IMARC Group). É nesse intervalo de crescimento que a companhia posiciona sua aposta para ampliar participação de mercado.

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A estrutura foi desenhada para acelerar soluções voltadas à performance, à aprendizagem e à transformação organizacional, e marca a entrada da Inspand em uma fase de expansão estratégica. Para a companhia, o InLab consolida uma visão construída ao longo dos últimos anos pela liderança, que conecta educação, negócios e tecnologia em uma mesma frente de operação.

O movimento posiciona a inteligência artificial não como um recurso adicional de produto, mas como eixo de infraestrutura da operação. A leitura da Inspand sobre o tema é direta: a IA não deve ser tratada apenas como tendência tecnológica, e sim como infraestrutura estratégica capaz de ampliar capacidades humanas, acelerar decisões e gerar impacto mensurável nos negócios. É essa tese que o novo núcleo passa a operacionalizar.

Um setor sob pressão de digitalização

A aposta da Inspand acompanha um movimento estrutural. A adoção de IA aplicada à educação corporativa, automação de jornadas de aprendizagem e analytics de dados tem se tornado fator de diferenciação competitiva entre fornecedores do setor. Estimativas de mercado apontam que o segmento global de IA na educação deve crescer a taxas de dois dígitos ao longo da década, puxado por personalização de aprendizagem e analytics de desempenho. Para empresas que vendem desenvolvimento de pessoas, deixar de incorporar essas capacidades passa a representar risco de relevância no ciclo seguinte.

É nesse contexto que a Inspand enquadra a decisão de internalizar a IA como infraestrutura. Em vez de adicionar uma camada de produto, a companhia afirma estar reposicionando a tecnologia no centro da operação, com o objetivo declarado de ampliar sua participação em um mercado que tende a concentrar valor em quem oferece soluções integradas e mensuráveis.

A visão construída pela liderança

De acordo com a companhia, parte importante desse movimento tem origem na trajetória do fundador e presidente do conselho da Inspand, Dorian Lacerda Guimarães, que aprofundou sua atuação em inovação, liderança e transformação empresarial por meio de imersões, certificações e conteúdos desenvolvidos por instituições de referência internacional, entre elas programas ligados ao MIT e à Kellogg. A busca contínua por atualização, afirma a empresa, ajudou a consolidar internamente uma cultura voltada à aprendizagem contínua e à inovação aplicada.

Outro ponto dessa jornada, segundo a Inspand, foi a imersão internacional realizada por Cristiano Franco no ecossistema do Vale do Silício, voltada ao acompanhamento de tendências de inteligência artificial, cultura de inovação e transformação digital. A experiência, informa a companhia, ampliou conexões com startups, especialistas e ambientes de inovação que hoje influenciam a construção estratégica do InLab e da nova fase da empresa.

As frentes de atuação do InLab

O núcleo nasce, segundo a Inspand, da combinação entre experiência prática de mercado, visão educacional e aproximação com ecossistemas globais de inovação. A proposta é desenvolver soluções aplicadas em seis frentes principais: inteligência artificial para educação corporativa, automação de jornadas de aprendizagem, analytics e inteligência de dados, experiências corporativas mais personalizadas, IA aplicada à comunicação, ao treinamento e à performance, e soluções integradas para as áreas de recursos humanos, liderança e operação.

A construção do InLab, informa a empresa, reúne talentos, parceiros e especialistas conectados às experiências desenvolvidas pela companhia ao longo dessa trajetória de imersão e inovação. O núcleo concentra essa rede em uma estrutura permanente, e não em iniciativas pontuais, o que a Inspand descreve como condição para transformar capacidade técnica em vantagem competitiva sustentável.

Conexões com o ecossistema de IA

O movimento reforça a aproximação da Inspand com o ecossistema brasileiro de inovação e inteligência artificial, incluindo iniciativas como o AI Brasil e conexões com nomes do setor, entre eles José Azarite. Para a companhia, esse posicionamento traduz uma escolha estratégica: tratar a IA como ferramenta de ampliação de capacidade, e não como substituição de cultura, liderança ou estratégia.

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“A IA não substitui cultura, liderança ou estratégia. Ela potencializa capacidades”, resume a empresa. A leitura da Inspand é a de que o futuro das organizações será construído por quem conseguir integrar inteligência humana e artificial de forma consistente. Ao completar 31 anos com o lançamento do InLab, a companhia afirma reforçar um posicionamento conectado ao futuro dos negócios, com o objetivo de apoiar empresas no desenvolvimento de maturidade para os próximos ciclos de transformação, em um mercado que, pelas projeções atuais, deve mais que dobrar de tamanho na próxima década.

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