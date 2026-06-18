Festas juninas: um convite para mergulhar nas muitas moradas do Brasil

A Festa Junina sempre ocupou um lugar especial na vida dos nossos espaços educativos. Mais do que uma celebração tradicional, ela é um espaço de encontro, convivência, memória afetiva e valorização da cultura popular brasileira. Neste ano, inspirados pelo tema transversal da Rede, “Toda Vida Merece Morada”, e pela reflexão proposta pela Campanha da Fraternidade, buscamos olhar para essa festa de forma ainda mais profunda e significativa. Foi desse caminho que nasceu o tema “Um Brasil de Muitas Moradas”.

A proposta parte da compreensão de que o Brasil é uma grande casa formada por muitos jeitos de viver, celebrar e pertencer. Cada cultura, cada tradição, cada sotaque, cada ritmo e cada expressão popular ajudam a construir a identidade do nosso povo e revelam a riqueza de um país marcado pela diversidade.

“Ao escolher esse tema, nossos espaços educativos são convidados não apenas a celebrar a Festa Junina, mas também a refletir sobre pertencimento, cuidado, identidade e convivência. Afinal, falar sobre morada vai muito além da ideia de um espaço físico. Morada também é cultura, memória, comunidade e tudo aquilo que nos faz sentir parte de algo maior”, explica Janaína Marques, Coordenadora de Marketing da Rede de Educação Missionárias Servas do Espírito Santo.

A proposta busca valorizar as expressões culturais brasileiras respeitando as realidades locais e os territórios onde nossas escolas e centros educacionais estão inseridos. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, estados onde a Rede está presente, carregam histórias, tradições e manifestações culturais únicas que enriquecem ainda mais essa construção coletiva.

Esse olhar também se traduz na identidade visual construída para a festa. Inspirada nas festas juninas e nas particularidades culturais de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e São Paulo, a proposta visual reúne elementos simbólicos que representam diferentes formas de habitar, viver e celebrar o Brasil.

A composição visual aposta em cores quentes, terrosas e vibrantes, remetendo à terra, ao encontro, à alegria das festas populares e à diversidade dos territórios brasileiros. Ícones, texturas e ilustrações ajudam a contar visualmente essa narrativa, valorizando tanto os elementos tradicionais das festas juninas quanto referências culturais dos estados onde a Rede atua.

As tipografias escolhidas também reforçam esse conceito ao trazer um aspecto mais orgânico, afetivo e artesanal, inspirado nas placas de festa, nas bandeirinhas e no feito à mão, características tão presentes na cultura popular brasileira.

Ao longo da preparação da festa, estudantes e educadores podem mergulhar em diferentes manifestações da cultura brasileira por meio das danças, músicas, brincadeiras, comidas típicas e produções culturais. Mais do que apresentações, a intenção é proporcionar experiências que fortaleçam o protagonismo dos estudantes e aproximem as famílias da vida escolar.

Em um tempo em que tantas pessoas ainda enfrentam a ausência de uma moradia digna, o tema também nos convida à reflexão sobre cuidado, respeito e responsabilidade coletiva. Celebrar “Um Brasil de Muitas Moradas” é reconhecer que toda vida merece espaço, acolhimento, dignidade e pertencimento.

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Assim, a Festa Junina se transforma em mais do que um evento festivo. Ela se torna um convite para celebrar a cultura brasileira, fortalecer vínculos e reafirmar, por meio da alegria e da convivência, a importância de construir uma sociedade mais humana, acolhedora e comprometida com a vida.