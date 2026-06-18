De Motoboy a CEO de um Império de R$ 300 Milhões: Junior Duarte Acelera Expansão do Grupo Bauru para os Estados Unidos

Rio de Janeiro, RJ — O setor de food service brasileiro, que movimentou mais de R$ 62 bilhões apenas no segundo trimestre de 2025, tem testemunhado a ascensão meteórica de um novo gigante. O Grupo Bauru, fundado em 2009, é avaliado em mais de R$ 300 milhões, com faturamento anual superior a R$ 200 milhões e responsável pela geração de mais de 1.000 empregos diretos. Por trás dessa operação colossal está Junior Duarte, um ex-motoboy e camelô que, munido de suas economias e de uma visão de negócios implacável, transformou uma lanchonete simples em Duque de Caxias em um império de 14 megalojas.

A trajetória de Duarte, conhecido como Junior Bauru, é a personificação da resiliência empreendedora. Criado por uma mãe solo como o caçula de quatro irmãos, ele começou vendendo queijos pelas ruas e fazendo entregas de moto. Hoje, aos comandos das marcas Bauru Oficial, Hall Pizza e Bauru Queijos, ele orquestra uma operação que atende multidões. Em um único dia de operação com 10 unidades, a rede chegou a registrar 18 mil clientes e R$ 1,5 milhão em faturamento, números que atestam a força da marca.

"Tudo começou com um sonho e uma moto", relembra o CEO, que acumula mais de 20 anos de experiência como empreendedor e 154 mil seguidores no Instagram, onde compartilha os bastidores de sua rotina corporativa. "Hoje, o Bauru representa mais do que sabor: representa superação, identidade e conexão. Não apenas servimos comida, mas servimos uma experiência em cada prato."

Inovação e o primeiro restaurante futurista do Brasil

A agressiva estratégia de expansão de Duarte tem redesenhado o mapa gastronômico do Rio de Janeiro. Além das unidades consolidadas em Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra da Tijuca, o grupo inaugurou recentemente em São João de Meriti o primeiro restaurante futurista do Brasil. O projeto, que demandou um investimento de R$ 6 milhões, possui capacidade para 500 pessoas, um parque kids de 100 m² e foi responsável pela geração de 120 empregos diretos na região.

A conquista da América e a meta de 84 lojas

A consolidação no mercado fluminense, que lhe rendeu o título de Cidadão Belforroxense pela Câmara Municipal de Belford Roxo, é apenas o começo. O próximo grande marco do Grupo Bauru é a internacionalização. A primeira unidade da marca nos Estados Unidos já está em fase avançada de estruturação na cidade de Kissimmee, região de Orlando, na Flórida. A operação americana faz parte de um plano estratégico audacioso revelado pelo CEO: expandir a rede para um total de 84 lojas nos próximos anos.

Formando a nova geração de líderes

Além de sua atuação à frente do Grupo Bauru, Junior Duarte assumiu um novo papel: o de mentor. Através da criação do "Clube dos Empresários", ele tem dedicado parte de sua agenda para orientar e estruturar negócios de outros empreendedores. "Eu não aprendi isso em curso. Aprendi fazendo, caindo, reerguendo, vendendo, liderando e construindo todos os dias", afirma Duarte, que utiliza sua vivência prática para ensinar estratégias de contratação de alta performance, inovação comercial e escalabilidade de negócios. O impacto de Junior Duarte transcende os números de sua empresa; ele se consolidou como uma voz ativa e inspiradora no ecossistema de negócios do Brasil, provando que a visão estratégica aliada à execução impecável pode transformar uma pequena lanchonete de bairro em uma multinacional do food service.

Sobre o Grupo Bauru

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Fundado em 2009 em Duque de Caxias (RJ), o Grupo Bauru é um conglomerado do setor de food service que engloba as marcas Bauru Oficial, Hall Pizza e Bauru Queijos. Com 14 megalojas no Rio de Janeiro e uma unidade em implantação nos Estados Unidos, o grupo é avaliado em mais de R$ 300 milhões, fatura mais de R$ 200 milhões anuais e gera mais de 1.000 empregos diretos.