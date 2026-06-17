Brasileiro Filipe Diniz faz história e vence prêmio internacional de design óptico em Shenzhen

Depois de “bater na trave” nas premiações de Paris e Londres neste ano, o designer óptico brasileiro Filipe Diniz venceu o Shenzhen International Eyewear Design, um dos mais importantes prêmios do setor óptico mundial.

Com mais de 300 candidatos de vários países, o brasileiro se destacou sendo o primeiro latino-americano da história a levar o troféu para casa.

Filipe concorria em duas categorias e levou o prêmio com a peça Demetz Suit, marca que integra o portfólio da Opal, empresa francesa onde atua como diretor de design.

“Estou muito feliz com essa conquista. Em representar o Brasil e a América Latina em uma premiação repleta de talentos incríveis”, celebrou Filipe.

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Reconhecido como o maior expoente do design óptico brasileiro no mundo, Filipe acumula prêmios e indicações em uma carreira marcada pelo pioneirismo. Foi o primeiro e único brasileiro indicado ao Silmo d’Or na França, considerado o “Oscar” do setor óptico. Filipe ainda é professor de uma nova geração de novos “lunetiers” no Brasil, com seu curso de fabricação artesanal de óculos, a primeira formação 100% digital do mundo sobre esse assunto, que já conta com mais de 100 alunos.