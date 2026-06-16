Os 5 sinais de que o contábil precisa chamar um tributarista

A relação entre contador e tributarista mudou silenciosamente nos últimos cinco anos no Brasil. O que antes era divisão de tarefas relativamente estável (o contábil cuidava da rotina, o tributarista entrava em situações pontuais) virou uma fronteira em constante negociação, à medida que a complexidade do sistema fiscal brasileiro cresceu, a Receita Federal intensificou o cruzamento de dados eletrônicos e a reforma tributária colocou em movimento uma reorganização inédita do passivo das empresas. Para o contador de pequena e média empresa, identificar com precisão o momento de envolver um tributarista externo deixou de ser questão de etiqueta profissional e passou a ser critério objetivo de proteção do cliente e da própria carteira.

A confusão habitual entre as duas funções tem causa estrutural. O Código de Ética do Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC 803/1996, atualizada) define o escopo da atuação contábil em torno da escrituração, das demonstrações financeiras e das obrigações acessórias. A advocacia tributária, regulada pelo Estatuto da OAB, opera em outro campo: o da estratégia jurídica em matéria fiscal, com defesa em contencioso administrativo e judicial, parecer técnico autoral, e estruturação de teses. Há sobreposição funcional em algumas áreas (compliance tributário, planejamento, revisão de obrigações), mas há também fronteiras nítidas em outras.

Para Fernándo Silva, sócio-proprietário da FS Soluções Tributárias e Mestrando em Direito Tributário, o critério não é hierárquico, é situacional.

"O contador é o profissional mais próximo da empresa, com conhecimento operacional que nenhum tributarista vai ter. O tributarista é o profissional que entra quando a situação exige tese jurídica, defesa técnica ou estruturação que sai do regular. Trabalhar em conjunto é o cenário ideal, e o contador que sabe quando me chamar é o profissional mais valioso para o cliente", afirma o especialista, autor de dois livros sobre Direito Tributário.

A seguir, os cinco sinais práticos que, segundo a experiência de mercado, indicam que o problema saiu do escopo da rotina contábil e exige tributarista externo.

1. Auto de infração ou notificação fiscal de qualquer porte

Receber notificação da Receita Federal, da PGFN, da Sefaz estadual ou da fiscalização municipal é o sinal mais claro e menos discutível da lista. A defesa em processo administrativo fiscal é matéria que exige conhecimento técnico-jurídico específico, com prazos rígidos previstos no Decreto 70.235 de 1972, mapeamento de eventuais nulidades formais, construção de impugnação técnica e, em casos relevantes, análise de viabilidade de medida judicial paralela. Tentar resolver internamente, no melhor cenário, expõe a empresa a defesa fragilizada. No pior, gera reconhecimento involuntário do débito por escolha procedimental errada nas primeiras semanas.

2. Identificação de oportunidade de recuperação ou tese tributária aplicável

Quando o contador detecta que a empresa pode ter pago tributo a maior nos últimos cinco anos, em virtude de teses como exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS (STF Tema 69), exclusão do ISS da mesma base (STJ Tema 1.125), Selic na base de IRPJ/CSLL (STJ Tema 1.174) ou contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias (STF Tema 985), o caminho exige tributarista. A identificação inicial é trabalho contábil, mas a validação técnica, o parecer de viabilidade, o cálculo do crédito e a estruturação do pedido administrativo ou judicial são matérias jurídicas. A diferença entre recuperação bem estruturada e pedido fragilizado em revisão pode ser de seis dígitos no caixa da empresa.

3. Planejamento tributário estrutural ou reorganização societária

Quando o cliente menciona alterações estruturais (mudança de regime tributário, reorganização societária, criação de holding patrimonial, segregação de atividades, mudança de domicílio fiscal, internacionalização da operação), o tributarista precisa entrar antes da decisão, não depois. Cada movimento estrutural carrega implicações fiscais que envolvem norma antielisiva (CTN art. 116, parágrafo único), jurisprudência sobre propósito negocial, substância econômica, e risco de qualificação fiscal pela Receita ou pelo CARF. O contador que detecta a intenção do cliente e aciona o tributarista antes da operação evita problema que custaria múltiplos do honorário de consulta prévia.

4. Débito ativo significativo ou risco de execução fiscal

Empresas com débitos federais consolidados em parcelamento, em dívida ativa ou em fase de cobrança avançada têm hoje, no Brasil, um leque de instrumentos legítimos para gestão de passivo que vai muito além do parcelamento ordinário. Transação tributária (Lei 13.988 de 2020, com descontos de até 65% em multas, juros e encargos), compensação com créditos judiciais próprios ou adquiridos de terceiros (parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição, autoaplicável desde a Emenda Constitucional 113 de 2021), suspensão por tutela judicial em casos de tese consistente, e até medida judicial preventiva em hipóteses específicas. O contador identifica a situação, o tributarista estrutura o caminho. Empresa com débito ativo relevante que não tem tributarista mapeado está, na prática, pagando o preço cheio do passivo.

5. Aumento de complexidade contábil que esbarra em interpretação jurídica

O quinto sinal é o mais sutil. Quando o contador percebe que está tomando, em sequência, decisões interpretativas sobre temas como créditos de PIS/COFINS em insumos, dedutibilidade de despesas, qualificação de receitas, tratamento tributário de operações atípicas ou enquadramento de benefícios fiscais, é sinal de que o cliente entrou em uma fase de complexidade que pede parecer técnico autoral. A diferença entre interpretação contábil e parecer jurídico não é semântica. Em fiscalização ou contencioso, parecer técnico-jurídico assinado por tributarista habilitado oferece blindagem que escrituração contábil isolada não oferece, mesmo quando tecnicamente correta.

A pergunta operacional para o contador

Os cinco sinais, segundo Silva, têm uma pergunta operacional comum por trás:

"Se a Receita questionar essa decisão daqui a dois anos, eu tenho fundamentação jurídica sólida para defender? Se a resposta é não, ou se a resposta é uma dúvida, é o momento de envolver tributarista. Não para tirar o problema do contábil, mas para somar uma camada de proteção técnica que a empresa não tem como construir sozinha", afirma.

O movimento de mercado tem caminhado nessa direção. Em empresas de médio porte mais maduras, a relação com tributarista externo deixou de ser pontual e passou a ser recorrente, com calls periódicas, parecer técnico anual sobre situação fiscal consolidada, e protocolo prévio de resposta a fiscalização. Para o contador, longe de ser uma ameaça à carteira, a parceria estruturada com tributarista de confiança virou ativo de retenção: cliente bem assessorado em camada jurídica fica anos com o mesmo escritório contábil. Cliente mal assessorado, em qualquer das duas camadas, é cliente em rota de problema

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