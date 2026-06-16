Confiança e excelência: especialista cearense conduz tratamento odontológico do presidente da CBF

Com atuação consolidada em Fortaleza e no Rio de Janeiro, a especialista

conduziu o tratamento de forma integrada entre as duas cidades, reforçando sua experiência no atendimento de casos de alta complexidade e pacientes com agendas exigentes.

Reconhecida por sua atuação na odontologia estética e reabilitadora, Gabrielle destaca que a relação profissional construída durante o tratamento seguiu os mesmos princípios adotados com todos os seus pacientes.

“Meu vínculo com o presidente da CBF foi exclusivamente profissional. Ele foi atendido como qualquer outro paciente, seguindo todos os protocolos técnicos e éticos que adoto em minha prática. Não comento questões pessoais de pacientes e mantenho total respeito à privacidade de cada um deles”, afirma.

A escolha de um profissional para conduzir um tratamento odontológico de alta complexidade costuma envolver fatores como qualificação acadêmica, experiência clínica, confiança e resultados consistentes. Com formação em uma das mais renomadas instituições do país, Gabrielle reúne expertise em reabilitação oral e mais de 20 anos de experiência na área.

Para a especialista, ter sido escolhida para conduzir a transformação do sorriso do presidente da CBF, Samir Xaud, por meio de lentes de contato em porcelana, representa um importante reconhecimento de sua trajetória profissional. O tratamento foi cuidadosamente planejado para valorizar a estética facial do paciente, proporcionando um sorriso com mais personalidade, harmonia e naturalidade, sempre respeitando suas características individuais e preservando a funcionalidade oral.

“Recebo essa escolha com gratidão e responsabilidade. Mais do que atender uma figura pública, considero que esse reconhecimento reforça a confiança depositada na qualidade técnica, no planejamento individualizado e no compromisso que mantenho com cada paciente”, destaca.

Com atuação profissional no Rio de Janeiro e em Fortaleza, Gabrielle Freire realizou o tratamento do presidente da CBF em apenas três sessões, concluídas no intervalo de uma semana no Rio de Janeiro. Posteriormente, o paciente ainda realizou o refinamento final do sorriso em Fortaleza, aproveitando a disponibilidade da especialista nas duas cidades.

A dinâmica de atendimento facilitou o acompanhamento de uma agenda extremamente exigente, garantindo praticidade, continuidade clínica e excelência nos resultados.

A condução do caso também reforça a autoridade da especialista. Com mais de duas décadas de atuação, Gabrielle conseguiu concluir um tratamento de elevada exigência em poucas sessões, mantendo o acompanhamento necessário para assegurar a qualidade e a estabilidade dos resultados alcançados.

O episódio evidencia a confiança conquistada ao longo dos anos e o reconhecimento de uma trajetória construída sobre conhecimento técnico, atualização constante e compromisso com a excelência.

A trajetória da profissional vem sendo marcada pela busca permanente por aperfeiçoamento e pela aplicação de técnicas modernas de reabilitação oral. A oportunidade de atender o presidente da CBF representa mais um capítulo de uma carreira construída sobre conhecimento científico, ética profissional e dedicação ao cuidado odontológico.

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Em um cenário em que a confiança é um dos pilares fundamentais da relação entre profissional e paciente, a escolha de Gabrielle Freire evidencia a relevância da qualificação técnica e do compromisso com a excelência clínica, valores que seguem guiando sua atuação na odontologia brasileira.