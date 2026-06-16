Da carrocinha de cachorro-quente à cenografia de Bethânia: pai e filha sobem ao palco em aula sobre o negócio da criatividade

Aos 18 anos, João Barreto montou uma carrocinha de cachorro-quente na praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Uma década depois, operava cerca de 315 unidades e fundava a Orla Rio, hoje responsável pela gestão dos quiosques que viraram cartão-postal do Rio, numa extensão que vai do Leme até a Prainha. Quase quarenta anos mais tarde, sua filha, Gigi Barreto, transformou uma ideia testada na pandemia em uma empresa de arquitetura com mais de 110 projetos em seis países. No dia 20 de junho, os dois sobem ao palco do Teatro FAAP, em São Paulo, para contar como se chega lá.

A aula é o pontapé inicial de um projeto em parceria dedicado a discutir empreendedorismo na economia criativa. O mote é uma pergunta: o que separa o talento criativo do negócio que dá certo, e por que tantos profissionais brilhantes travam exatamente nessa passagem? Encontro presencial promovido pela CasaVidaCenário, a Aula Magna “O Negócio da Criatividade” mostra como pegar o talento real e transformá-lo em negócio, sempre a partir da prática de quem construiu, não da teoria.

“A aula fala sobre deixar de ver e entender a criatividade somente como algo vocacional, abstrato, intuitivo. Vai colocar a capacidade criativa como matéria-prima de construção, valor, renda e legado”, diz Gigi.

Gigi acumula mais de 25 anos de cenografia e arquitetura de interiores autoral no Brasil. Assinou projetos para teatro, música, exposições e experiências imersivas ao lado de artistas como Maria Bethânia, Duda Beat, Baco Exu do Blues Alcione, Adriana Calcanhotto, Paula Fernandes e Mumuzinho. Quando a pandemia parou os grandes eventos, ela apostou numa virada: olhar para casas como quem monta um cenário de espetáculo. Deu certo. A CasaVidaCenário, nascida desse experimento, já realizou mais de 110 projetos em mais de 20 capitais e seis países.

“Eu sempre criei cenários para contar histórias. Quando passei a olhar as casas assim, entendendo quem era cada pessoa e como o espaço podia representar a identidade dela, a empresa cresceu de forma natural”, diz Gigi.

A proposta é unir história, estética, arquitetura e emoção, com sustentabilidade como pilar, sem abrir mão de beleza e originalidade. Nos últimos anos, ela também virou professora: mais de 10 mil alunos já passaram por seus cursos e masterclasses sobre criatividade, comunicação, arquitetura de interiores e empreendedorismo.

A trajetória de João seguiu outro caminho, mas com a mesma lógica de enxergar oportunidade onde ninguém olhava. Da carrocinha à Orla Rio, o grupo se tornou referência em gestão e modernização de quiosques, com um modelo hoje reconhecido fora do país, e expandiu para projetos como o Parque Villa-Lobos em São Paulo e operações na orla de Salvador.

“Comecei cedo, sem dinheiro e sem fórmula pronta. O que eu tinha era visão e coragem de fazer diferente. O crescimento não pode matar a essência: a criatividade precisa continuar viva mesmo quando a operação escala”, afirma João.

É desse encontro entre dois universos, a arquitetura e a praia, a filha e o pai, que a aula tira sua força.

“A aula fala de legado, de relações entre gerações, de como transformar talento em futuro. Meu pai construiu um negócio gigante sem perder o lado humano. Eu fiz meu caminho em outra área, mas aprendi muito observando essa coragem de criar e enxergar oportunidades”, diz Gigi.

Voltado a profissionais de marketing, arquitetura, design, branding, comunicação, RH, liderança e economia criativa, o encontro também quer aproximar empresas interessadas em investir em cultura criativa, inovação e formação de lideranças. Segundo os organizadores, a ideia é que o projeto não pare em São Paulo: novas edições devem chegar a outras regiões do país.

Serviço

Aula Magna — O Negócio da Criatividade

Data: 20 de junho de 2026

Horário: 10h30 às 12h30

Local: Teatro FAAP — São Paulo

Informações: Casa Vida Cenário

Sobre Gigi Barreto

Cenógrafa, Diretora Artística e empreendedora criativa, Gigi Barreto tem mais de 25 anos de trajetória em projetos para teatro, música, exposições e experiências imersivas, com artistas como Maria Bethânia, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Alcione e Adriana Calcanhotto. É fundadora da Casa Vida Cenário, que une história, estética, arquitetura e identidade em projetos autorais no Brasil e no exterior. Atua também na formação de profissionais da economia criativa, com mais de 9 mil alunos impactados por suas aulas e masterclasses.

Sobre a CasaVidaCenário

A Casa Vida Cenário é uma empresa de arquitetura, cenografia e direção criativa que trata cada espaço como uma história a ser contada. Fundada em 2020, no auge da pandemia, nasceu de uma virada de chave: aplicar a uma casa o mesmo olhar narrativo que se dá a um palco. Em vez de seguir tendências de decoração, parte de uma pergunta, quem vive aqui, e transforma a resposta em ambiente.

Esse método deu escala a um trabalho profundamente autoral. Em pouco mais de cinco anos, a empresa acumula mais de 110 projetos realizados em mais de 20 capitais brasileiras e seis países, sempre apoiada em três pilares: estética que emociona, narrativa que dá sentido e sustentabilidade que não abre mão da beleza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais do que entregar projetos, a CasaVidaCenário construiu um ponto de vista sobre o morar e o criar, e o compartilha por meio de cursos e masterclasses que já formaram mais de 9 mil alunos. É essa visão, a de transformar identidade em espaço e criatividade em negócio, que a marca leva ao Teatro FAAP.