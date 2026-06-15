Make Life registra patentes e investe R$ 15 milhões em pesquisa no mercado de saúde anorretal no Brasil

Quando a Dra. Gabriella decidiu criar uma indústria farmacêutica dedicada exclusivamente à região anorretal, as primeiras reações foram de espanto. Era exatamente o sinal de que precisava. Em mercados onde o desconforto é imediato, a oportunidade costuma ser proporcional, e ela aportou R$ 15 milhões para provar esse ponto.

Farmacêutica, bioquímica e CEO da Make Life, a Dra. Gabriella passou mais de 20 anos pesquisando e desenvolvendo soluções para uma área do corpo que grandes laboratórios sistematicamente deixaram de lado. O resultado é uma empresa que ocupa um espaço que ninguém disputou: a primeira indústria farmacêutica do Brasil com foco exclusivo nos cuidados com a região anal.

A demanda que ficou invisível

O erro mais comum de quem ouve falar em saúde anorretal pela primeira vez é imaginar um mercado marginal. Os números dizem o contrário. Doenças como hemorroidas, fissuras anais e prurido anal afetam uma parcela significativa da população adulta, e a maioria convive com o problema em silêncio, seja por falta de opções específicas no mercado, seja por constrangimento em buscar tratamento.

Foi exatamente essa lacuna que a Dra. Gabriella mapeou antes de construir a Make Life. A empresa nasceu não de uma tendência de mercado, mas de uma ausência: produtos farmacêuticos desenvolvidos com rigor científico e pensados especificamente para essa região do corpo.

"Quando você entra em um segmento onde praticamente não há concorrência especializada, a barreira de entrada é o próprio preconceito. Quem supera essa barreira primeiro constrói uma posição muito difícil de ser replicada."

R$ 15 milhões em ciência como vantagem competitiva

Diferentemente de empresas que entram em nichos pela via do marketing, a Make Life construiu sua posição a partir de investimento técnico. Mais de R$ 15 milhões foram destinados a estudos clínicos e ao registro de patentes em proctologia, o que transforma o portfólio da empresa em propriedade intelectual protegida, e não apenas em produtos.

Essa estratégia tem um efeito direto na credibilidade junto ao público médico. Proctologistas e coloproctologistas que recomendam os produtos da Make Life não estão indicando apenas uma marca de nicho, mas soluções com embasamento clínico comprovado.

Quebrando o silêncio para crescer

Construir um mercado cercado por tabus exige mais do que bons produtos. Exige educação. A estratégia da Make Life inclui presença ativa na mídia para normalizar a conversa sobre saúde íntima, uma das formas mais eficientes de expandir o mercado total endereçável.

A participação da Dra. Gabriella no Programa Maravilha, da Rede Gospel, gerou alto volume de engajamento orgânico nas redes sociais da atração. O dado interessa menos como vitrine e mais como prova de tese: quando alguém fala sobre saúde anorretal com respeito e clareza, o público responde. A demanda estava reprimida, não ausente.

O que empreendedores podem aprender com a Make Life

O modelo da Make Life condensa três princípios que raramente aparecem juntos em empresas de nicho.

• Entrar onde não há disputa, mas validar que a demanda existe antes de investir.

• Construir barreiras técnicas. Patentes e estudos clínicos criam uma proteção competitiva que o marketing não consegue replicar.

• Liderar a narrativa do mercado. Quem educa o consumidor sobre um problema tende a ser quem vende a solução.

Para a Dra. Gabriella, o maior risco não foi entrar em um segmento sensível. Foi o oposto: não entrar enquanto a necessidade continuava sem resposta.

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