Dólar eleitoral em 2026: o que separa a margem de quem trava câmbio em maio de quem vai pagar o pico em agosto

O mercado brasileiro de câmbio entrou em maio de 2026 sob um arranjo silenciosamente paradoxal. O spot opera em R$ 4,91, mínima de dois anos, enquanto a curva de projeção de mesa aponta pico de R$ 5,55 entre agosto e outubro, no auge da janela eleitoral. A diferença entre os dois números, multiplicada pelo volume mensal de um importador médio brasileiro, define o tamanho da margem que está em jogo nos próximos 90 dias.

O padrão se repete eleição após eleição, segundo análise da GX Capital, boutique financeira que opera mesa de câmbio consultiva para importadores e exportadores acima de R$ 1 milhão por mês de faturamento. O ciclo eleitoral brasileiro produz uma janela de calmaria entre maio e julho, seguida por estresse cambial entre agosto e outubro, conforme o mercado precifica risco fiscal, especula sobre como o próximo governo lidará com a dívida pública, e os juros americanos seguem atraindo capital de mercados emergentes.

"Importador brasileiro em 2026 não tem o luxo de esperar para ver", afirma Vinicius Teixeira, fundador da GX Capital. "Quem não travar câmbio até julho vai pagar a diferença em margem."

A magnitude do problema aparece em números concretos. Em um importador de bens de capital com volume mensal de US$ 500 mil e margem bruta de 15%, um cenário sem proteção cambial no pico de Q3 reduz a margem em 66% em relação ao patamar atual, segundo simulação publicada pela GX Capital em material público. Em um importador de consumo não-durável com US$ 300 mil mensais e margem fina de 8%, a mesma janela leva a operação ao prejuízo no balanço.

A resposta da GX Capital ao cenário é codificada em três estratégias, sistematizadas no playbook Importação Blindada publicado em maio. A primeira estratégia é hedge cambial defensivo, com quatro instrumentos disponíveis no mercado brasileiro: NDF, Termo, Swap e Collar. O Termo, segundo a casa, é o instrumento ideal para operações recorrentes com Incoterms claros, enquanto o Collar protege piso e teto, mantendo parte do potencial de queda.

A segunda estratégia é antecipação tática de estoque. Trazer mercadoria em maio e junho, enquanto a janela cambial permanece favorável, economiza tanto câmbio quanto frete, que tende a subir em Q3 sob pressão de containers concorrendo pelo mesmo mês de embarque. Em uma simulação da GX Capital com US$ 1,5 milhão antecipados, a economia direta apenas em câmbio chega a R$ 600 mil.

"O Q3 vai combinar dólar alto com gargalos logísticos, exatamente quando o resto do mercado tenta importar ao mesmo tempo", explica Vinicius Teixeira. "Quem chega em julho com estoque cheio atravessa o estresse sem repassar custo ao cliente final."

A terceira estratégia é design fiscal por empilhamento de benefícios. Combinar Ex-Tarifário, benefícios estaduais SUDENE/SUDAM e hedge cambial pode reduzir o custo de uma operação de importação em até 44,7%, segundo simulação publicada pela GX Capital com uma máquina de embalagem importada por US$ 100 mil. O conceito proprietário da casa, batizado de empilhamento de benefícios, formaliza prática que mesas sofisticadas vêm operando há anos mas raramente codificaram em método.

"Empilhar Ex-Tarifário, benefício estadual e hedge cambial pode reduzir o custo de uma operação em até 44,7%", resume Vinicius Teixeira. "O ganho está no design, não na sorte."

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A discussão chega a CFOs e CEOs brasileiros em um momento específico do ciclo. Com SELIC em 14,25%, juros americanos elevados e janela eleitoral aproximando, a régua de decisão sobre quando travar câmbio deixou de ser opcional. Em operações com margem bruta inferior a 10%, segundo Vinicius Teixeira, hedge passou de instrumento de otimização para condição de sobrevivência da operação ao longo do segundo semestre. A janela atual, conclui o fundador da GX Capital, fecha em 60 a 90 dias.