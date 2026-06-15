Tocar e Olhar Distantes na Medicina Atual: Um Novo Exame Físico?

O professor Acary SB Oliveira descreve com minúcia o período que antecede Hipócrates, conhecido como o "Pai da Medicina Ocidental". O exercício da Medicina, naquela época, estava nas mãos dos sacerdotes de Asclépios. As doenças eram vistas como resultado da zanga dos deuses contra os homens, e os enfermos buscavam auxílio nos templos em busca da assistência sacerdotal. Hipócrates rompeu com essa visão ao negar os poderes curativos dos deuses e procurar explicações para as doenças no mundo que cercava os seres humanos, e não nos caprichos divinos. Ensinava que o médico deveria observar cuidadosamente o paciente e registrar os sintomas da doença. Dessa forma, organizou uma norma que mostrava como o paciente poderia ser curado. O processo de cura estava relacionado ao reconhecimento da physis (natureza) do corpo e de suas alterações a partir dos sinais observáveis e dos aspectos ocasionais, típicos e específicos.

"Os seus ensinamentos influenciaram a forma médica de realizar o melhor diagnóstico, baseado na semiologia que compreende duas etapas: anamnese, entrevista com o paciente para entender o histórico médico, estilo de vida e, principalmente, relato dos sintomas, queixas subjetivas; e exame físico ou semiotécnica, exame minucioso utilizando inspeção, palpação, percussão e ausculta para identificar os sinais, dados objetivos como febre, inchaço ou pressão alta", afirma Acary.

Ao longo dos séculos, o toque ao paciente ultrapassou o caráter meramente técnico e passou a representar uma das expressões mais importantes da relação entre médico e enfermo. Através dele, gerações de profissionais construíram diagnósticos, transmitiram segurança e estabeleceram vínculos de confiança. Entretanto, para o médico Marco Orsini, a prática clínica contemporânea vive um momento de profundas transformações, marcado por desafios que vão muito além da incorporação de novas tecnologias.

"Obviamente todos nós temos receio de colocarmos o clássico exame físico e anamnese em prática na atualidade. A inteligência artificial e a estrondosa demanda de exames complementares praticamente engoliram um orgulho que herdamos da Medicina: o tocar em nossos pacientes, avaliar detalhes no corpo, palpar o abdome, auscultarmos órgãos e olharmos de forma mantida para o rosto desses buscando pistas", afirma o médico. Segundo ele, o avanço tecnológico trouxe benefícios inquestionáveis para a Medicina, mas também contribuiu para um afastamento gradual de práticas tradicionais que sempre foram consideradas essenciais na avaliação clínica.

Marco Orsini observa ainda que a própria percepção dos pacientes em relação ao exame físico mudou significativamente ao longo dos anos. Segundo ele, procedimentos que antes eram compreendidos como parte natural da consulta passaram a despertar dúvidas e questionamentos. "Alguns me questionam se é necessário vestir uma camisola ou mesmo observar pés, mãos e/ou região das costas em meu consultório. Isso é algo assustador para a nossa profissão, mas compreensível por tudo que estamos vivendo." Para o especialista, esse cenário reflete uma mudança cultural ampla, influenciada pela crescente valorização dos exames de imagem, pela rapidez dos atendimentos e pela presença cada vez maior de recursos tecnológicos no processo diagnóstico. Embora compreenda as razões para esse comportamento, ele acredita que a situação merece atenção por parte da comunidade médica e acadêmica.

Essa transformação também trouxe novos desafios para a relação entre médicos e pacientes, especialmente no que se refere à segurança e aos limites da prática clínica. Orsini relata que muitos profissionais passaram a adotar uma postura mais cautelosa durante os atendimentos. "Não me sinto à vontade para avaliar alguém sem a presença de um terceiro dentro do meu consultório, mesmo que não exista nenhum problema por parte do avaliado. A vulnerabilidade do paciente e do médico criou uma espécie de barreira e esticou discussão longeva sobre até onde prosseguir para não sermos pontos sensíveis no quesito displicência ou estranheza", afirma. Para ele, trata-se de uma realidade que evidencia as mudanças sociais em curso e que exige reflexão constante para que o cuidado médico continue sendo realizado de forma ética, segura e eficiente.

Ao abordar os conceitos de profissionalismo e humanismo, o professor Acary SB Oliveira destaca que ambos são fundamentais para a construção da identidade médica e não podem ser dissociados da prática assistencial. "Profissionalismo é agir de acordo com valores normativos, enquanto humanismo é uma forma de ser, que compreende um conjunto de convicções pessoais com alicerces sobre as responsabilidades de uns para com os outros, especialmente aqueles que precisam, manifestando-se através de altruísmo, dever, integridade, respeito pelos outros e compaixão." Segundo ele, embora o humanismo continue sendo um dos pilares da Medicina, é necessário reconhecer que muitos pacientes se tornaram menos familiarizados com a prática de exames físicos amplos e minuciosos.

"Mesmo que o humanismo forneça ideia de comprometimento e paixão pelos nossos gestos e atribuições, devemos ser muito cautelosos no tocante à abordagem para com o paciente. Eles não são culpados, mas ficaram desacostumados com um exame semiológico cauteloso e amplo", afirma o médico.

Para Acary, existe ainda um aspecto da atuação médica que permanece inalcançável para qualquer máquina ou sistema de inteligência artificial. Trata-se da capacidade humana de interpretar o sofrimento, compreender contextos e estabelecer conexões emocionais que ultrapassam os dados objetivos de um exame. "Guardamos em nós uma espécie de núcleo criativo ou semente crítica, que nos permite compreender o ser humano mais do que qualquer máquina, na dor e no amor ao que fazemos", ressalta.

Um dos maiores nomes da Medicina brasileira, o professor Celmo Celeno Porto, autor da principal obra de Semiologia Médica do país e reconhecido defensor da valorização da prática clínica, também contribui para o debate ao destacar que a Medicina jamais poderá ser reduzida a uma atividade exclusivamente técnica ou tecnológica. "A função médica não é somente um trabalho profissionalizado, tampouco somente tecnologia, nem algo exclusivamente humanitário." Para Porto, a identidade profissional é construída a partir de múltiplos elementos que moldam a forma de atuação de cada médico e influenciam diretamente a qualidade do cuidado prestado. "A singularidade de cada pessoa é o melhor protocolo. Às vezes precisamos usar a criatividade, a arte e a confiança para termos um resultado melhor", afirma.

Na visão do professor, os avanços científicos devem ser celebrados e incorporados à prática médica, mas jamais em substituição às competências humanas que historicamente caracterizam a profissão. "Sendo a Medicina uma arte, devemos empregar as mais potentes ferramentas disponíveis, não apenas as melhores em Ciência e Tecnologia, mas as melhores em conhecimento, habilidades e caráter do médico. Essa é a grande satisfação e modelo que devemos sempre propagar", afirma Celmo Celeno Porto, reforçando a necessidade de equilíbrio entre inovação e humanização.

Ao encerrar suas reflexões, Marco Orsini faz um chamado à comunidade médica e às instituições de ensino para que resgatem aspectos fundamentais da formação humanística. "Acho que devemos reformar o nosso interior, recalcular nas Escolas de Medicina uma nova volta às humanidades para lembrar quem somos, o quanto nossos pacientes são importantes e, principalmente, o que nos distingue ou distinguia como seres humanos no ato de cuidar." Na mesma direção, Acary SB Oliveira reforça que o toque continua sendo uma ferramenta insubstituível na prática assistencial. "O toque terapêutico é o primeiro instrumento diagnóstico e humanizador na relação de saúde. Ele permite a avaliação física do paciente e promove a comunicação não verbal, essencial para transmitir empatia, aliviar a dor, reduzir a ansiedade e construir confiança na relação médico-paciente ou equipe de saúde-paciente", aponta.

Encerrando o debate, Marco Orsini faz uma defesa enfática da retomada do exame físico realizado com atenção, cuidado e profundidade. "Quem sabe retornamos ao exame físico dedilhado com minúcia, como as teclas de um piano. Esse entrelace dos vários saberes, acumulados com nossa experiência e relação com o enfermo, é insubstituível. Sem o toque, sem dúvida nenhuma, retornaremos à época onde as doenças nem os deuses curavam", finaliza.

Sobre eles

Dr. Celmo Celeno Porto. Médico. Membro Honorário da Academia Nacional de Medicina. Especialista em Clínica Médica e Cardiologia pela Sociedade Brasileira. Autor dos principais livros de semiologia Médica no Brasil.

Dr. Marco Orsini. Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor e Pós Doutor em NeurologiaNeurociências pela UFF e UFRJ. Coordenador do Serviço de Doenças Neuromusculares Raras do Hospital Niterói Dor.

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Dr. Acary SB Oliveira. Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia. Responsável pelo Setor de Investigação em Doenças Neuromusculares do Hospital São Paulo. Pós-Doutor pela Columbia University, Nova York (EUA).