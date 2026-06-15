Guto Ziani transforma churrasco em experiência de alta gastronomia para casamentos sofisticados

Em um mercado de casamentos cada vez mais voltado à experiência, personalização e sofisticação, o empresário e chef Guto Ziani vem se destacando ao transformar o tradicional churrasco em uma verdadeira experiência de alta gastronomia na brasa. À frente do Clube Carvão Casamentos, empresa que completa 10 anos em 2026, o profissional consolidou um modelo inovador de serviço que une gastronomia autoral, excelência operacional e atendimento altamente personalizado.

Muito além do formato convencional de churrasco servido em espetos corridos, réchauds e cardápios repetitivos, o Clube Carvão desenvolveu uma proposta gastronômica sofisticada, estruturada com processos rigorosos, planejamento estratégico e execução impecável.

"Hoje nosso propósito é elevar o churrasco ao patamar da alta gastronomia. Não fazemos apenas um buffet. Criamos uma experiência completa, onde cada detalhe foi pensado para surpreender os convidados", explica Guto Ziani.

Atualmente, a empresa realiza em média 10 eventos por mês, sendo aproximadamente 80% deles casamentos. O público predominante é formado por casais das classes B+ e A, que buscam fugir do tradicional sem abrir mão da sofisticação e da elegância.

Outro diferencial importante é que cerca de 75% dos eventos acontecem em fazendas e espaços externos renomados, como Vassoural, Gertrudes, Welucci, Vila Mantova, Rancho Santa Maria e Fazenda Esmeralda, ambientes que dialogam diretamente com a proposta da marca: alta gastronomia conectada à experiência da brasa e da natureza.

Os números acompanham o crescimento da empresa. Entre 2023 e 2024, o Clube Carvão registrou crescimento de 20% no faturamento e 17% nos resultados. Já entre 2024 e 2025, o avanço foi de 57% no faturamento e 22% nos resultados. A projeção entre 2025 e 2026 aponta crescimento ainda maior: 62% no faturamento e 25% nos resultados.

O modelo operacional também chama atenção. A empresa trabalha com fichas técnicas rigorosas, produção artesanal de diversos insumos próprios - como geleias, chimichurris e massas de empanadas - além de protocolos detalhados de logística, armazenamento e segurança alimentar.

Cada evento conta ainda com planejamento técnico prévio, estudo arquitetônico do espaço e uma proporção diferenciada de atendimento: um garçom para cada dez convidados, garantindo um serviço próximo, elegante e extremamente personalizado.

Os garçons também desempenham papel fundamental na experiência. Cada profissional apresenta o funcionamento do serviço aos convidados, explica as etapas gastronômicas e conduz o atendimento do início ao fim do evento.

"O contato humano faz toda diferença. O garçom não apenas serve. Ele conduz a experiência gastronômica junto ao convidado", afirma Guto.

No cardápio, a proposta é apresentar releituras contemporâneas e pratos autorais inspirados em diferentes culturas gastronômicas do mundo.

Entre os destaques estão as bruschettas artesanais servidas como entrada, incluindo combinações sofisticadas como:

• Bruschetta de abobrinha confitada na brasa com queijo de cabra e chimichurri artesanal;

• Bruschetta de sobrassada de Maiorca com queijo brie e mel;

• Bruschetta de brie, jamón e figo caramelizado na parrilla;

• Sky Surf and Turf, criação autoral com sobrassada espanhola, queijo brie, mel e caviar.

As empanadas artesanais também se tornaram marca registrada da empresa. A massa passa por mais de 20 dobras e 48 horas de descanso, seguindo técnicas inspiradas na panificação clássica.

Os sabores incluem:

• Carne seca com Catupiry, milho e provolone;

• Queijo com geleia de maçã verde e jalapeño;

• Frutos do mar com camarões, lulas e caponata de hongos;

• Frango com cúrcuma;

• Carne tradicional com ovos e batatas.

Outros pratos que se destacam no menu incluem provoleta na parrilla com geleia artesanal, steak tartare, purê de couve-flor inspirado em receita Michelin, salmão no infernilho preparado em crosta de sal, além de cortes preparados diretamente na parrilla e servidos na mesa no ponto ideal.

O Clube Carvão também já esteve presente em eventos de personalidades conhecidas, como Sergio Reis, Emicida, jogadores do Palmeiras e no tradicional Jogo das Estrelas, reunindo atletas e celebridades.

Segundo Guto Ziani, a tendência do momento nos casamentos é justamente a busca por experiências gastronômicas menos tradicionais e mais afetivas, sofisticadas e interativas.

"O churrasco deixou de ser algo simples e passou a ocupar espaço dentro da alta gastronomia. Hoje os noivos querem personalidade, experiência e memória afetiva no evento", finaliza.

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Mais do que um buffet premium, o Clube Carvão se consolidou como uma referência em alta gastronomia na brasa e especialista em transformar casamentos em experiências memoráveis.