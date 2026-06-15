Giovanna Veríssimo participa do Evento Equilíbrio e fala sobre identidade, posicionamento e propósito feminino

O evento reuniu mais de 700 mulheres em Goiânia para uma imersão voltada ao desenvolvimento pessoal, profissional e emocional.

O convite para participar do encontro surgiu em reconhecimento à trajetória de Giovanna no universo da imagem, comunicação, posicionamento e desenvolvimento feminino ao longo de mais de 23 anos de atuação. Durante o evento, ela dividiu o palco com nomes nacionais como Renato Cariani, Andrea Vermond e Ana Beatriz Barros.

Em sua palestra, Giovanna compartilhou sua história como modelo internacional, influenciadora digital e estrategista de imagem, reforçando que nenhuma trajetória de sucesso acontece da noite para o dia. A palestrante destacou a importância das mulheres deixarem de esperar aprovação externa para começarem a agir em direção aos seus objetivos.

"Vivemos em uma sociedade onde muitas mulheres adiam sonhos e oportunidades por medo do julgamento, da crítica ou da comparação. Meu objetivo foi mostrar que posicionamento não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre ter coragem de mostrar ao mundo quem você realmente é", afirmou.

Giovanna também trouxe uma visão fundamentada nos princípios cristãos que fazem parte da sua vida pessoal, destacando que cuidar da imagem vai além da estética e está ligado à responsabilidade, credibilidade e influência.

"Acredito que somos templo do Espírito Santo e que nossa imagem comunica antes mesmo das nossas palavras. Cuidar da postura, da presença e da forma como nos apresentamos é também uma forma de transmitir nossos valores e propósito", explicou.

Ao longo da apresentação, a influenciadora reforçou a importância da identidade e da evolução constante, incentivando as participantes a focarem no próprio crescimento sem viver em comparação com outras pessoas.

Um dos momentos mais marcantes, segundo Giovanna, aconteceu após a palestra, quando diversas mulheres se aproximaram para relatar identificação com a mensagem compartilhada no palco.

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"Muitas disseram que precisavam ouvir exatamente aquilo naquele momento da vida, principalmente sobre vencer o medo do julgamento e acreditar mais em si mesmas. Isso reforça ainda mais o meu propósito de ajudar mulheres a desenvolverem uma imagem alinhada à sua identidade, seus valores e sua missão", finalizou.