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No café da família mais simples até o jantar do empresário: o produto que está na mesa de todos gera cerca de 100 milhões de faturamento para o Bolos do Flávio.

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15/06/2026 14:44

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No café da família mais simples até o jantar do empresário: o produto que está na mesa de todos gera cerca de 100 milhões de faturamento para o Bolos do Flávio.
No café da família mais simples até o jantar do empresário: o produto que está na mesa de todos gera cerca de 100 milhões de faturamento para o Bolos do Flávio. crédito: PulseBrand

No café da família mais simples até o jantar do empresário: o produto que está na mesa de todos gera cerca de 100 milhões de faturamento para o Bolos do Flávio.

Em momentos de crescimento da empresa, Flávio recusou propostas de franquia e aceleradoras para manter o controle total da qualidade e proximidade com o cliente final. Continuou fiel à receita original: fabricação própria e caseira, sem massa pronta, sem conservantes e sem corantes. Dezenove anos depois, são 28 lojas próprias, com vendas exclusivas no varejo, e a meta é passar das 30 lojas até o final de 2026.

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O que torna tudo isso ainda mais impressionante é a logística rigorosa por trás de cada bolo. Os produtos são entregues ainda quentes três vezes ao dia em cada loja. Todos os funcionários são treinados para controlar o estoque com disciplina: nenhum bolo com mais de 24 horas de fabricação é vendido. Esse rigor é considerado um dos maiores diferenciais da marca e um dos principais motivos para não adotar o modelo de franquia, pois manter padrão de qualidade controlando as operações de longe seria um desafio sem garantias.

Essa é a prova de que não é preciso seguir o caminho mais fácil para chegar longe. Em um mercado dominado por industrialização e atalhos, o Bolos do Flávio mostra que persistência, qualidade autêntica e respeito ao produto ainda são a fórmula mais poderosa de sucesso. Mais do que um negócio, criou um hábito que une Brasília, e inspira empreendedores de todo o Brasil a acreditar que é possível crescer sem abrir mão da essência.

20 anos de consistência.

Uma receita simples.

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