Mundo Apto nomeia Andressa Carnevalli como primeira Diretora Geral de Vendas e mira R$ 1,2 bilhão em VGV em 2026

A Mundo Apto inicia um novo capítulo em sua trajetória de crescimento com a nomeação de Andressa Carnevalli como sua primeira Diretora Geral de Vendas, primeira mulher a assumir essa liderança na incorporadora. A chegada da executiva marca um movimento simbólico e estratégico para a companhia, que estrutura sua área comercial em um momento de expansão e tem como meta atingir R$ 1,2 bilhão em Valor Geral de Vendas, VGV, em 2026.

"Assumir a Diretoria Geral de Vendas da Mundo Apto é a oportunidade de liderar uma estratégia comercial estruturada, com disciplina de execução, formação de equipes e foco em resultados", afirma Andressa Carnevalli, Diretora Geral de Vendas da Mundo Apto.

Com cerca de 20 anos de experiência no mercado imobiliário, Andressa construiu uma trajetória marcada por alta performance e resultados expressivos, com um diferencial claro: ao longo de sua carreira, consolidou-se como liderança feminina em ambientes predominantemente masculinos.

Reconhecida pela capacidade de formar e conduzir equipes, estruturar operações comerciais e sustentar crescimento com consistência, acumulou participação na comercialização de mais de R$ 4,5 bilhões em VGV e mais de 18 mil unidades.

Especialista em Minha Casa, Minha Vida, ocupou posições de diretoria em empresas relevantes do setor, como Abyara Brasil Brokers, Econ, Econ Mais, Habitcasa/Lopes e Cury, reforçando um perfil de liderança orientado a execução, escala e resultado.

Dessa forma, Andressa assume a condução e expansão da operação geral de vendas na Mundo Apto, que atua de forma consistente no segmento econômico.

Para este ano, a empresa prevê o lançamento de nove empreendimentos, totalizando cerca de 3.965 unidades habitacionais.

Expansão Mundo Apto

A expansão da Mundo Apto para 2026, com meta de atingir R$ 1,2 bilhão em VGV, está concentrada em regiões consolidadas e com forte potencial de valorização na cidade de São Paulo, como:

Butantã

Brooklin

Ipiranga

Mooca

Santo Amaro

Santana

Vila Prudente

A estratégia da companhia está apoiada no desenvolvimento de empreendimentos em regiões com infraestrutura urbana, acesso a transporte público, serviços e polos de trabalho e estudo. No segmento econômico, esses fatores têm ganhado relevância na decisão de compra, especialmente entre consumidores que buscam o primeiro imóvel.

Esse posicionamento está ligado a um modelo de desenvolvimento voltado às necessidades da vida urbana contemporânea, com foco em localização estratégica, mobilidade, infraestrutura consolidada e soluções de produto adequadas ao perfil do comprador.

Foi nesse contexto que a Mundo Apto iniciou o ano com o lançamento do Mundo Apto Estação SP Morumbi, empreendimento considerado estratégico pela companhia principalmente pela mobilidade.

Localizado ao lado da Estação São Paulo-Morumbi do metrô, pertencente à Linha Amarela, e inserido em um entorno com serviços, conveniências e polos de trabalho e estudo, o projeto marca o início de uma agenda de lançamentos até o fim do ano.

"Cada venda representa a realização do sonho da casa própria para milhares de famílias. No fim, o que realmente importa é saber que esse crescimento não é apenas corporativo. É humano, gera desenvolvimento, valoriza as regiões onde atuamos e produz impacto real na vida das pessoas", completa Andressa.

Sobre a Mundo Apto

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A Mundo Apto, uma joint venture entre o Grupo Capital e a Setin Incorporadora, é uma incorporadora com atuação no segmento econômico e forte presença no programa Minha Casa, Minha Vida. Resultado da união entre o Grupo Capital e a Setin Incorporadora, a companhia desenvolve projetos voltados à moradia acessível, com foco em localização estratégica, infraestrutura urbana e impacto positivo na vida das famílias.