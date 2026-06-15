Tainá Costa fala pela primeira vez sobre cirurgia com o Dr. José Cury

Segundo o especialista, procedimentos de revisão costumam ser mais desafiadores do que cirurgias realizadas pela primeira vez.

"Quando a paciente nunca fez nenhum procedimento, é como receber uma tela em branco para um artista pintar. No caso da Tainá, que já havia passado por outras cirurgias com outros profissionais, o trabalho exige ainda mais planejamento e precisão", explica o médico.

Entre as correções realizadas estavam áreas que ainda apresentavam gordura residual após procedimentos anteriores, principalmente na região central do abdômen, além do tratamento de fibroses. O objetivo foi proporcionar um aspecto mais natural ao abdômen, corrigindo marcações excessivas deixadas por técnicas utilizadas anteriormente.

Além da lipoaspiração corretiva, a paciente também passou pela redução das próteses mamárias, correção do contorno dos glúteos e aplicação da tecnologia BodyTite na região das costas, contribuindo para um contorno corporal mais harmonioso.

De acordo com o Dr. José Cury, os cuidados após a cirurgia tiveram papel fundamental no resultado observado. A paciente seguiu um protocolo de pós-operatório realizado pela equipe especializada da clínica, associado à alimentação saudável, hidratação adequada e acompanhamento diário.

Pela primeira vez, Tainá falou publicamente sobre a experiência e revelou que a escolha do cirurgião foi baseada, principalmente, na confiança construída desde a primeira consulta.

"Eu escolhi o Dr. José Cury porque desde a primeira consulta senti muita segurança e transparência. Em um momento tão importante para mim, queria estar cercada de profissionais que entendessem não só o resultado que eu buscava, mas também minhas inseguranças, expectativas e todo o processo envolvido. Além da reputação e da experiência dele, o que mais me marcou foi a forma humana como fui tratada. Em nenhum momento senti pressão para realizar qualquer procedimento. Pelo contrário, tivemos muitas conversas para entender o que realmente fazia sentido para mim, e isso me trouxe muita confiança para tomar essa decisão", relata.

A influenciadora também destacou que o maior desafio não foi a cirurgia em si, mas o período de recuperação.

"Sem dúvidas, o maior desafio foi o processo de recuperação. A cirurgia é apenas um momento, mas o pós-operatório exige muita disciplina, paciência e respeito com o próprio corpo. Sou uma pessoa muito ativa e estou vivendo uma fase de foco na minha saúde, nos treinos e na minha rotina. Por isso, desacelerar por um período foi um grande aprendizado. É preciso entender que cada etapa da recuperação faz parte do resultado final e que o corpo tem o seu próprio tempo", afirma.

Agora, com o resultado consolidado, Tainá demonstra satisfação com a transformação alcançada e reforça a importância de decisões conscientes quando o assunto é cirurgia plástica.

"Estou muito feliz com o resultado, simplesmente encantada. O mais importante para mim era me sentir bem quando me olhasse no espelho. Não era sobre me transformar em outra pessoa, mas alinhar minha imagem externa à forma como me sinto hoje. Aprendi que qualquer decisão relacionada ao corpo deve ser tomada com muita responsabilidade e sem impulsividade. Já tomei decisões precipitadas no passado e não recomendo isso para ninguém. Neste momento, estou focada em aproveitar essa fase, cuidar da minha saúde e investir no meu bem-estar."

Apesar da satisfação com o resultado, a influenciadora afirma que não planeja realizar novos procedimentos estéticos tão cedo.

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"Não tenho nenhum plano de fazer novas cirurgias agora. Quero viver esse momento e continuar cuidando de mim. Talvez, no futuro, depois que eu tiver meus filhos, eu volte a pensar nisso. E, se esse dia chegar, certamente será com o Dr. José Cury, porque confio nele de olhos fechados", conclui.