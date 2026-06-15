Meta Comunicação reúne empresários em encontro exclusivo na XP Investimentos e reforça avanço de ecossistema premium

A Meta Comunicação Executiva 360 realizou, no dia 28 de maio, em São Paulo, mais uma edição do META Executive Circle, encontro privado voltado a empresários, executivos e líderes que buscam ambientes mais estratégicos de conexão, posicionamento e tomada de decisão.

O evento aconteceu na XP Investimentos e reuniu cerca de 25 empresários em uma mesa executiva cuidadosamente curada, em um formato intimista que privilegiou profundidade, inteligência coletiva e relações de confiança.

Entre os participantes estiveram nomes de destaque do mercado de tecnologia, investimentos e inovação. Um deles foi Mario Cereda, CEO e fundador da Treeal, fintech especializada em tecnologia de pagamentos e infraestrutura financeira. Referência no setor de payments, Cereda possui atuação recorrente em painéis institucionais e fóruns estratégicos do mercado financeiro brasileiro.

Também participou Erick Nuñez, sócio do Equity Fund Group, holding de investimentos liderada por João Kepler. O grupo reúne mais de 90 empresas investidas e um faturamento combinado superior a R$ 1 bilhão. Nuñez lidera o núcleo de serviços e a frente de inteligência artificial da holding, por meio da Atria, além de atuar diretamente nas estratégias de fusões, aquisições e expansão do grupo.

Outro destaque foi Rodrigo Maroja, cofundador da Daki, startup de delivery ultrarrápido que alcançou o status de unicórnio em menos de um ano após uma rodada Série B com fundos como Kaszek, Tiger Global e Monashees. Reconhecido pela Forbes Under 30, Maroja atualmente atua como fundador da Maroja Works, empresa de advisory e participação em conselhos, além de ser professor de MBA na Link School of Business e cofundador da Mauna, plataforma de pré-aceleração para empreendedores.

Mais do que um ambiente de relacionamento, o encontro foi marcado por debates sobre os desafios humanos e estratégicos que acompanham o crescimento empresarial. Um dos temas centrais da mesa foi a reflexão de que "por trás de todo CNPJ existe um CPF", destacando que o sucesso de uma organização está diretamente ligado à capacidade de evolução de quem a lidera. Os participantes discutiram como equilíbrio emocional, clareza de visão e desenvolvimento pessoal influenciam diretamente a tomada de decisões e os resultados dos negócios.

Outro assunto que gerou forte identificação entre os presentes foi o chamado "platô do empresário" - momento em que empreendedores que já alcançaram objetivos considerados ambiciosos descobrem que cada novo estágio de crescimento exige uma nova versão de si mesmos. A conversa abordou a transformação das responsabilidades, o aumento da complexidade das decisões e a solidão que frequentemente acompanha cargos de liderança.

A mesa também abriu espaço para uma discussão considerada uma das mais relevantes do encontro: o impacto do ego nas decisões empresariais. Os participantes compartilharam percepções sobre como o crescimento acelerado de empresas pode, em alguns casos, ampliar o isolamento dos líderes e comprometer sua capacidade de ouvir, aprender e adaptar estratégias. O debate reforçou a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional como ativos tão importantes quanto capital, tecnologia ou expansão de mercado.

Fundada por Maria Ieda Monteiro e Matheus Fagundes, a Meta Comunicação vem se consolidando ao defender uma tese cada vez mais presente no mercado executivo: a comunicação deixou de ser apenas uma ferramenta de suporte para ocupar um papel central na liderança, na influência e no crescimento empresarial.

Distante da lógica de eventos tradicionais e do networking superficial, a empresa aposta na construção de um ecossistema seletivo, baseado em recorrência, curadoria e posicionamento premium. A proposta do META Executive Circle é criar um ambiente onde empresários possam trocar experiências reais, acessar visões estratégicas e fortalecer conexões de longo prazo.

O encontro também reforça um momento de expansão da companhia. Em fevereiro de 2026, a Meta Comunicação passou por um processo de valuation que estimou o negócio em R$ 36,1 milhões, com projeção otimista superior a R$ 57 milhões. O levantamento destacou fatores como recorrência de receita, crescimento consistente, baixa dependência operacional dos fundadores e ausência de endividamento relevante.

Segundo o relatório, a empresa alcançou score de maturidade de 88 pontos em 120 possíveis, sendo classificada como um negócio de alta atratividade dentro dos segmentos de educação executiva, comunicação estratégica e desenvolvimento empresarial.

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Mais do que um encontro corporativo, a edição realizada em São Paulo simboliza o avanço de uma nova proposta de mercado: transformar comunicação executiva em ativo estratégico, ambiente de influência e valor econômico de longo prazo.