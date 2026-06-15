Mais Cabello investe em ciência e medicina regenerativa para ampliar mercado de tratamentos capilares no Brasil

O mercado de saúde capilar vive um momento de forte expansão no Brasil, impulsionado pelo aumento da preocupação com bem-estar, autoestima e envelhecimento saudável. Nesse cenário, a Mais Cabello tem direcionado investimentos para pesquisa, inovação e medicina regenerativa, consolidando um modelo de negócio que vai além dos tradicionais transplantes capilares.

Segundo Leonardo Nobre, CEO da rede, a estratégia da empresa é atuar como um ecossistema completo de saúde capilar, oferecendo desde procedimentos cirúrgicos até terapias avançadas que buscam estimular a regeneração dos folículos e retardar a progressão da perda capilar.

"Nos últimos anos observamos uma mudança significativa no comportamento dos pacientes. Hoje eles procuram não apenas corrigir a perda capilar, mas também prevenir, preservar e melhorar a qualidade dos fios através de tratamentos cada vez mais personalizados e baseados em evidências científicas", afirma.

Além dos transplantes capilares masculinos e femininos, a empresa também atua nos segmentos de transplante de barba e sobrancelhas. No entanto, uma das principais apostas da rede está no avanço das terapias regenerativas, área que vem ganhando espaço em centros de pesquisa e clínicas especializadas ao redor do mundo.

Entre as tecnologias adotadas pela Mais Cabello estão protocolos que utilizam exossomos, estruturas microscópicas responsáveis pela comunicação entre células e que vêm sendo estudadas por seu potencial regenerativo em diversas áreas da medicina. A clínica também desenvolve tratamentos como o Regenera Mais, que utiliza microenxertos obtidos do próprio paciente para estimular os folículos capilares.

Outro destaque é o VittaHair, protocolo baseado na combinação de diferentes abordagens terapêuticas. Recentemente, integrantes da diretoria da empresa participaram de um estudo científico voltado à análise dos fundamentos da terapia combinada no tratamento capilar, reforçando a busca por práticas alinhadas às evidências médicas mais atuais.

Para Leonardo Nobre, o futuro do setor passa pela integração entre tecnologia, ciência e personalização dos tratamentos.

"O mercado caminha para soluções cada vez mais individualizadas. A medicina regenerativa vem ampliando as possibilidades terapêuticas e permitindo abordagens mais precoces, com foco não apenas na recuperação, mas também na preservação da saúde capilar ao longo do tempo", explica.

Com um mercado em expansão e consumidores cada vez mais informados, a expectativa da empresa é ampliar sua presença nacional e fortalecer sua atuação em tratamentos que unem inovação tecnológica, acompanhamento médico e protocolos respaldados pela ciência.

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A crescente demanda por procedimentos voltados à saúde capilar acompanha uma tendência global de valorização da longevidade e da qualidade de vida, transformando o segmento em uma das áreas mais promissoras da medicina estética e regenerativa nos próximos anos.