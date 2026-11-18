O professor espancado por um grupo no Centro do Rio no domingo (15), André Luís de Oliveira, de 42 anos, segue em coma induzido e com quadro muito grave no Hospital Municipal Miguel Couto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Imagens de câmeras da prefeitura, entregues à Polícia Civil, mostram como o ataque contra o professor começou.

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Conhecido como André Aires, ele é professor, escritor e ator e estuda Estética e Teoria do Teatro na Unirio. Sofreu traumatismo craniano e perfuração no pulmão, tinha um coágulo no cérebro e passou por cirurgia. Uma amiga contou à TV Globo que os batimentos e a pressão dele se estabilizaram.

Câmeras registram agressão

As gravações são da Civitas, a central de inteligência da Prefeitura do Rio, e foram pedidas pela Polícia Civil para ajudar na investigação. A sequência registrada pelas câmeras:

perto da Praça da Cruz Vermelha, um homem de roupa vermelha, apontado como o suspeito preso, e dois homens sem camisa agridem um homem de blusa branca e mochila

o homem de vermelho ataca uma mulher, enquanto André, o companheiro e os dois cachorros do casal observam do outro lado da rua

o professor chama uma viatura da Polícia Militar, que vai ao local e depois sai sem prender ninguém

quando o casal se afasta, o homem de vermelho chama outros homens para atacar André

o professor corre para um bar na Rua Carlos Sampaio, é perseguido e derrubado; já desacordado, continua apanhando

o grupo arrasta o corpo dele em direção à Rua Carlos de Carvalho, onde chega outra viatura da PM

Ao todo, as câmeras mostram quatro vítimas do mesmo grupo: André, o homem de blusa branca, a mulher agredida no início e outra mulher, de top preto, atacada por pelo menos três homens.

Suspeito preso teve a prisão mantida pela Justiça

Victor Hugo de Araujo Palmeira foi preso em flagrante e responde por tentativa de homicídio. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Para manter Victor Hugo atrás das grades, o juiz Marcelo Brito da Costa Honorato Santos apontou a brutalidade do ataque e o risco que o suspeito oferece à ordem pública, e avaliou que alternativas à prisão não bastariam.

Na decisão, o magistrado escreveu: "A imagem é especialmente alarmante, pois retrata a vítima caída de bruços, inconsciente, ensanguentada e completamente impossibilitada de oferecer qualquer defesa."

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O caso está com a 5ª DP (Mem de Sá). Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências tentam apurar a participação de mais pessoas. O companheiro de André afirma que pelo menos sete pessoas participaram das agressões. Não há informação de outros presos.