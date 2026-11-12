Justiça dá 30 dias para Pedro desocupar mansão comprada em leilão; STJ anulou a execução da dívida

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O atacante Pedro, do Flamengo, tem 30 dias para desocupar a mansão onde mora no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A determinação liminar partiu da 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca em ação de reintegração de posse movida pelos antigos donos. O descumprimento do prazo poderá acarretar a retirada forçada do atleta e de sua mulher, Fernanda Nogueira.

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O jogador adquiriu a propriedade em leilão da Caixa Econômica Federal após os ocupantes anteriores perderem o imóvel por inadimplência no financiamento imobiliário. Contudo, os antigos moradores contestaram a validade de todo o processo de alienação.

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Em agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou a execução extrajudicial da dívida. A corte reconheceu que os antigos proprietários não receberam notificação pessoal prévia para quitar os débitos antes da perda da moradia.

Mudanças estruturais e projeto de interiores

A reforma do imóvel foi planejada por Pedro e Fernanda Nogueira com a meta de criar uma residência clara, ampla, moderna e funcional. O projeto de interiores foi desenvolvido pela designer Anderluce Lima e pela arquiteta Christiane Ongaratto, do escritório Ar Contemporâneo.

Na entrada, a fachada ganhou madeira para garantir sobriedade, acompanhada por projeto paisagístico com lago artificial cercado por vegetação. A parte interna teve a mobília escura substituída por peças modernas, com predominância de madeira clara e paleta em tons de branco a marrom, somada a pontos pontuais de cor.

O sótão, antes utilizado como academia com aparelhos de musculação, foi convertido em área de exposição de troféus e camisas usadas pelo centroavante durante a carreira esportiva. O espaço também passou a acomodar um salão de jogos.

A área externa de convivência reúne piscina, sauna e lounge integrado. O setor dispõe de churrasqueira e abriga um teclado, instrumento musical tocado por Pedro na interpretação de canções gospel.

Notificação prévia e desdobramentos judiciais

Diante do parecer do STJ, os antigos titulares enviaram notificação extrajudicial ao jogador antes de recorrer aos tribunais. Na sequência, protocolaram o pedido que culminou na ordem liminar de desocupação do imóvel.

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O processo ainda comporta apresentação de recursos judiciais. A anulação da execução extrajudicial gera indefinições sobre a devolução dos valores aplicados pelo atleta na compra e a viabilidade de ressarcimento caso a operação seja formalmente desfeita.