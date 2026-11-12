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BOLÍVIA

Bolívia prepara tropa de elite com a ONU para conter avanço do PCC

Com apoio da ONU e dos EUA, nova tropa de elite da Bolívia é mobilizada para conter o avanço de facções criminosas na fronteira brasileira

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
12/11/2026 10:31

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Bolívia prepara tropa de elite com a ONU para conter avanço do PCC
Ações coordenadas entre Bolívia e Nações Unidas impulsionam o combate ao crime organizado transnacional na fronteira crédito: UN Photo/Loey Felipe

A Organização das Nações Unidas treina policiais bolivianos para compor uma tropa de elite voltada a combater o narcotráfico na fronteira com o Brasil. O primeiro grupo, formado por 230 agentes, já opera em cidades dos departamentos de Santa Cruz e Beni, vizinhos a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região concentra disputas entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital pelo controle de rotas de armas e cocaína.

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Conforme o promotor Felipe Marques, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a repressão na Bolívia e no Paraguai empurra criminosos para cidades brasileiras. O representante aponta que a disputa entre as facções causou 141 homicídios no território sul-mato-grossense este ano, além de 39 ocorrências em averiguação. De janeiro a outubro, o estado acumulou 431 mortes violentas, contra 325 registradas no mesmo período do ano anterior.

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Acordos internacionais e avanço na fronteira

A mobilização integra a segunda versão do Plano Fronteiras Seguras, executada com apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O governo da Bolívia envia novos contingentes a cada 45 dias para municípios como Puerto Quijarro, Puerto Suárez e San Matías. O ministro Marco Antonio Oviedo confirmou negociações para criar duas unidades táticas com instrução, armamento e equipamentos tecnológicos fornecidos pelos Estados Unidos.

Autoridades bolivianas alertam que as quadrilhas brasileiras recrutam cidadãos desempregados para sustentar a atuação nas cidades fronteiriças. Nos últimos 45 dias, as forças locais prenderam 65 integrantes de alto escalão vinculados ao crime organizado transnacional. Em Concepción, uma ação conjunta com a Polícia Federal e a agência norte-americana DEA resultou na captura do foragido Andy Junior de Almeida, ligado ao PCC.

Ofensivas policiais e apreensões no Brasil

No lado brasileiro, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Ifrit para combater células do PCC baseadas em Ponta Porã. A organização investigada mantinha estruturas fortificadas com metralhadoras calibre .50, fuzis e lança-foguetes para garantir o envio de armas e drogas da Bolívia, do Peru e do Paraguai até capitais brasileiras e países europeus.

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Um balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública indica que Acre, Mato Grosso e Rondônia registraram 116 operações integradas de fronteira entre 2024 e 2026. As ações conjuntas retiraram de circulação cerca de 65,3 toneladas de entorpecentes, provocando um prejuízo calculado em R$ 3,36 bilhões às estruturas criminosas que atuam na faixa de fronteira.

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