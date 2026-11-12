Você consegue ler esse nome? Estudante maranhense oferece R$ 50 para quem acertar a pronúncia

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O estudante Ysmylowssowvykc da Silva Santos, de 23 anos, costuma desafiar quem tenta falar seu primeiro nome com uma aposta curiosa. Ele oferece R$ 50 para quem conseguir a pronúncia correta, mas ninguém recebeu o valor até hoje. O jovem nunca conheceu outro xará, e uma busca no portal do IBGE também não encontrou registros idênticos.

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Morador de Caxias, no Maranhão, ele cursa enfermagem e atua como pesquisador na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Sua rotina envolve estudos, trabalho e futsal, modalidade na qual foi campeão este ano. O universitário pretende disputar uma competição em São Luís em dezembro deste ano.

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Origem inspirada no futebol

A escolha do nome incomum começou com o interesse do pai por futebol e pela antiga Iugoslávia, extinta nos anos 1990. O primeiro filho recebeu o nome de Youkouvike em homenagem a um atleta iugoslavo. Em seguida, o pai continuou criando combinações sonoras para os outros herdeiros, chamados Hydelia, Ismailouvik, Petkovick, Ybraimovyk, Lorrane e Abraão.

A mãe apoiava a ideia, mas enfrentava dificuldades cotidianas. Segundo o jovem, ela precisava falar uns três nomes até chamar o filho pretendido. Para facilitar as conversas, o maranhense utiliza as abreviações Ysmylow e Ysmy no convívio social.

Situações escolares e repercussão

Ysmylowssowvykc afirma que sempre encarou a grafia com bom humor. Na escola, as tentativas de pronúncia geravam episódios cômicos. Durante uma chamada, um professor com doutorado em inglês leu o documento de forma inesperada e chamou o estudante de Yasmin, provocando risadas coletivas na sala de aula.

A notoriedade nas redes sociais começou em 2021, logo após o exame do Enem. Para responder a quem duvidava da existência do nome, o jovem publicou a foto de sua identidade. Ao ligar o aparelho telefônico depois da prova, ele encontrou um grande volume de notificações.

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Desde então, pessoas enviam mensagens de áudio com tentativas de acertar o nome e pedem fotos nas ruas. Para o estudante maranhense, a identificação simboliza superação e a própria trajetória de vida. Ele deseja obter reconhecimento futuro por meio das pesquisas na área da saúde e brinca sobre manter a tradição: “só não sei se minha futura esposa vai estar preparada para ter um ‘Ysmylowssowvykc Jr.’ em casa!”.