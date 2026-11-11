Polícia prende suspeito de invadir casa e obrigar família a fazer Pix

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis prenderam Leandro Felisberto de Oliveira nessa terça-feira (10/11), no Rio de Janeiro (RJ). A ação policial cumpriu uma ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça.

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O homem responde formalmente pela acusação de roubo cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. As apurações indicam que ele integrava um bando armado responsável por invadir uma residência e render moradores na Zona Oeste da capital.

Invasão em residência e transferências bancárias

O crime aconteceu durante a madrugada de 25 de fevereiro deste ano, no Bairro Vargem Pequena. Sete homens armados entraram no imóvel e renderam um casal e duas crianças, de 3 e 4 anos, que estavam dormindo no pavimento superior da casa.

Parte dos assaltantes portava pistolas durante a abordagem. Os criminosos mantiveram a família deitada com o rosto voltado para o chão e forçaram as vítimas a fornecer senhas de aparelhos telefônicos e de contas bancárias.

Com acesso aos dados, os invasores efetuaram transferências financeiras por meio de Pix. O grupo armado também tentou contratar um empréstimo bancário ao utilizar o reconhecimento facial de uma das vítimas por meio do aparelho celular.

Prisão do investigado no Méier

A localização de Leandro ocorreu após duas semanas de diligências e levantamento contínuo de informações. Os policiais civis encontraram o suspeito enquanto ele caminhava por uma rua situada no Bairro Méier, na Zona Norte do Rio.

A abordagem da equipe policial transcorreu sem registro de resistência por parte do acusado. Os agentes conduziram o homem até a delegacia especializada para formalizar o cumprimento da ordem judicial.

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O detido será transferido para o sistema prisional administrado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.