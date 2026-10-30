Mega-Sena 3079 acumula e vai a R$ 42 milhões;1 aposta de MG acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3079, sorteadas nesta sexta-feira (30/10). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 42 milhões no próximo sorteio, neste domingo (1º/11).

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A Mega-Sena 3079 teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 - 40 - 09 - 59 - 41 - 16. Veja as outras loterias sorteadas nesta sexta-feira.

Entre os 12 ganhadores da quina da Mega-Sena, está uma aposta de Salinas, no Norte de Minas Gerais. O ganhador vai receber R$ 50.706,28.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.

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