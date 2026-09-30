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Lotofácil 3793, Quina 7131, e mais: confira os números sorteados (30/9)

Caixa também sorteia os concursos da Quina, Lotomania, Dupla Sena, +Milionária, Dia de Sorte e Super Sete nesta quarta-feira (30/9), no Espaço da Sorte

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Repórter
30/09/2026 19:47

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Loterias segunda e sexta
Loterias da Caixa crédito: YouTube/Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (30/9), às 21h, os concursos da Lotofácil 3793, Quina 7131, Lotomania 2982, Dupla-Sena 3015, +Milionária 394, Dia de Sorte 1311 e Super Sete 905.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.










Loterias desta quarta-feira (30/9)





Lotofácil 3793 - 2 milhões 



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.



Confira as dezenas:



Quina 7131 – R$ 13,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.



Confira as dezenas:



 





Lotomania 2982– R$ 6,7 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.



Confira as dezenas:



 








Leia Mais









+Milionária 394 – R$ 99 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.



Confira as dezenas: 



Trevos da sorte:  


 



 





Dupla Sena 3015 – R$ 6,2 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas



1º sorteio: 



2º sorteio: 




 





Dia de Sorte 1311 – R$ 1,3 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.



Confira as dezenas: 



Mês da Sorte: 


 



 





Super Sete 905 – R$ 9,7 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.



Confira as dezenas



Coluna 1:
Coluna 2: 
Coluna 3: 
Coluna 4: 
Coluna 5: 
Coluna 6: 
Coluna 7: 



 





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





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