Alerta vermelho no RS: rajadas de vento superam 115km/h e causam danos no estado

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A segunda-feira (21) começou com temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta vermelho, por volta das 2h50, para moradores de Porto Alegre e da Região Metropolitana, prevendo tempestades com rajadas de vento acima de 90km/h.

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Há registros de estragos em cidades como Novo Hamburgo, Eldorado do Sul e Canoas, na Região Metropolitana, além de Pelotas, no Sul do estado. Em São Jerônimo, as rajadas atingiram 115,8 km/h, enquanto em Rio Grande o vento chegou a 113,7 km/h.

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Pelo menos 20 cidades registraram ventos com velocidade superior a 80 km/h, segundo a Climatempo Meteorologia. Em Cerrito, as rajadas foram de 104,1 km/h. Dados das concessionárias RGE e CEEE Equatorial indicavam que mais de 930 mil pontos estavam sem luz às 5h50.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um aviso vermelho para o RS, válido até as 23h59. A previsão do órgão inclui chuva de até 100 milímetros e ventos que podem ultrapassar os 100 km/h. O aviso vermelho representa o grau mais alto na escala do Inmet, que se divide em: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

Previsão do tempo

De acordo com a Climatempo Meteorologia, o Rio Grande do Sul enfrenta nesta segunda-feira o dia de maior risco meteorológico da semana. A previsão indica temporais, queda de granizo, chuva volumosa e ventos fortes. A instabilidade é causada por um sistema de baixa pressão associado à formação e ao avanço de uma frente fria.

Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar no Centro, Norte, Vales e na Serra Gaúcha, com volumes entre 50 e 100 milímetros. Em pontos isolados, a precipitação pode passar de 170 milímetros. As temperaturas máximas podem chegar a 29°C nos municípios de São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Rolante, Horizontina e Taquara.

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Entre terça e quarta-feira, a frente fria se afasta e uma massa de ar polar avança sobre o estado. O sistema reduzirá a instabilidade e provocará uma queda acentuada nas temperaturas. O frio ganha força no meio da semana, com amanheceres gelados e termômetros marcando cerca de 2°C nas áreas mais frias da Campanha e da Serra Gaúcha.