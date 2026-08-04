Por onde anda Antonio Palocci? Veja como vive o ex-ministro hoje

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Antonio Palocci, um dos nomes mais influentes dos governos do PT, vive hoje uma rotina distante dos holofotes do poder. Após sua prisão na Operação Lava Jato e um acordo de colaboração premiada, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil se reinventou no setor privado, atuando como consultor em São Paulo, longe da militância política.

Sua vida atual é dedicada aos negócios e à família. O economista e médico de formação mantém um perfil discreto, evitando aparições públicas e entrevistas. A mudança representa um rompimento completo com a vida de articulador político que o tornou uma figura central em Brasília durante mais de uma década.

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O que Antonio Palocci faz hoje?

Atualmente, Antonio Palocci se dedica à consultoria empresarial por meio de sua própria empresa. Ele presta assessoria a clientes sobre cenários macroeconômicos e políticos, utilizando a experiência que acumulou como ministro para orientar decisões de negócios e investimentos de grandes companhias.

O trabalho consiste em análises de mercado, projeções econômicas e avaliação de riscos. Palocci transformou seu notório conhecimento dos bastidores do poder e da economia brasileira em um ativo profissional, oferecendo uma perspectiva única para executivos do setor privado.

Qual é a empresa do ex-ministro?

O ex-ministro é dono da Projeto, uma empresa de consultoria e assessoria empresarial fundada por ele em 2006, antes mesmo de seus principais problemas judiciais. Após sair da prisão, ele reativou e reestruturou a empresa, que se tornou seu principal foco profissional e fonte de renda.

A Projeto atende uma carteira de clientes de diversos setores, que buscam seu assessoramento estratégico para navegar no complexo ambiente de negócios do Brasil. A atuação é restrita ao âmbito técnico e analítico, sem envolvimento em articulações políticas.

Onde vive Antonio Palocci?

Antonio Palocci mora em um apartamento nos Jardins, bairro nobre da cidade de São Paulo. Ele optou por uma rotina reservada, com raras aparições em locais públicos. Seu círculo social é restrito a familiares e amigos próximos, além de contatos profissionais.

A trajetória na Lava Jato

A trajetória de Palocci na política foi interrompida por seu envolvimento na Operação Lava Jato, que investigou um vasto esquema de corrupção. O ex-ministro se tornou réu e sua situação judicial se desdobrou em algumas etapas principais: