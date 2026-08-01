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Vai dar praia? Confira como fica o tempo no Rio de Janeiro neste fim de semana

Sábado começa com névoa mas termômetros sobem; domingo segue com tempo firme na capital

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
01/08/2026 08:56

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Vai dar praia? Confira como fica o tempo no Rio de Janeiro neste fim de semana
Vai dar praia? Confira como fica o tempo no Rio de Janeiro neste fim de semana crédito: Tupi

O primeiro fim de semana de junho começa com tempo estável e predomínio de sol no Rio de Janeiro. De acordo com os dados meteorológicos, o sábado (1/8) terá temperaturas em elevação, alcançando a máxima de 29ºC na capital fluminense.

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Apesar do calor durante a tarde, os cariocas devem ficar atentos à visibilidade reduzida nas primeiras horas do dia devido à formação de nevoeiro. O fenômeno deve se dissipar rapidamente, dando lugar a um céu com poucas nuvens e uma noite de tempo aberto.

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Condições meteorológicas no Rio e São Gonçalo

  • Rio de Janeiro: O sábado registra mínima de 16ºC, com sol entre nuvens no período vespertino após o nevoeiro matinal. Para o domingo (2), a tendência se mantém firme, com sol e névoa fraca ao amanhecer, sem previsão de chuva para o restante do dia.
  • São Gonçalo: Na região metropolitana, o sábado será de céu limpo durante todo o dia e também à noite. Os termômetros na cidade variam entre a mínima de 18ºC e a máxima de 27ºC, sem indicativo de nebulosidade significativa.

As condições climáticas favorecem atividades ao ar livre em todo o estado, já que não há expectativa de precipitação para este início de mês. A estabilidade atmosférica garante um final de semana proveitoso para quem planeja aproveitar as praias e parques fluminenses.

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