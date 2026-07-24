Quem é quem no Centrão em 2026: conheça os líderes e partidos do bloco

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O Centrão é um bloco político informal e decisivo no Congresso Nacional, conhecido por sua capacidade de garantir a governabilidade em troca de espaço no governo. Formado por um conjunto de partidos de centro e centro-direita sem uma ideologia rígida, o grupo se tornou uma peça-chave para a aprovação de pautas de interesse do Poder Executivo, independentemente de quem ocupe a presidência da República.

O que é o Centrão?

O Centrão é um agrupamento pragmático de partidos políticos brasileiros cuja principal característica é a negociação de apoio parlamentar em troca de cargos, emendas e controle sobre o orçamento. Sem uma linha ideológica definida, ele atua como um ator decisivo para a estabilidade de qualquer governo.

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Como o Centrão funciona no Congresso?

A atuação do bloco é baseada no pragmatismo. Longe de pautas ideológicas, seus membros costumam votar em conjunto para apoiar projetos do governo em troca de benefícios políticos. Essa negociação inclui a nomeação para ministérios, o comando de estatais e a liberação de emendas parlamentares, que são recursos destinados pelos deputados e senadores para suas bases eleitorais.

Essa dinâmica torna o Centrão um poder moderador e, por vezes, o verdadeiro fiador da governabilidade. A força do grupo está no número de parlamentares que controla, sendo capaz de aprovar ou barrar propostas de emenda à constituição, projetos de lei e outras matérias importantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Quais partidos formam o Centrão?

A composição do bloco é fluida e pode mudar a cada legislatura ou conforme o cenário político. No entanto, os principais partidos que tradicionalmente compõem o núcleo do Centrão são:

Partido Progressistas (PP)

Republicanos

Partido Liberal (PL)

União Brasil

Partido Social Democrático (PSD)

Avante

Solidariedade

Quem são os principais líderes do Centrão?

Embora o grupo não tenha um único líder formal, algumas figuras políticas se destacam por sua capacidade de articulação e influência. Conheça as principais:

Arthur Lira (PP-AL): ex-presidente da Câmara dos Deputados (2021-2025), permanece como uma das figuras mais poderosas do Centrão. Seu histórico de controle sobre a pauta de votações lhe conferiu um grande poder de barganha, e ele continua a ser um articulador-chave no Congresso.

Ciro Nogueira (PP-PI): presidente nacional do Progressistas, é um dos articuladores mais experientes do grupo. Sua passagem como ministro-chefe da Casa Civil em governos anteriores demonstra sua contínua influência nas negociações políticas.

Marcos Pereira (Republicanos-SP): como presidente do partido Republicanos, é uma peça fundamental nas negociações do bloco, especialmente na sua articulação com a bancada evangélica.

Valdemar Costa Neto (PL): presidente do Partido Liberal, é um veterano da política e uma figura histórica do Centrão, com grande influência nos bastidores das decisões do Congresso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.