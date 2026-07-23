Nomes bizarros no Diário Oficial: o que é verdade e o que é lenda na internet?

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Apesar da fama de ser um veículo de comunicação formal, o Diário Oficial da União (DOU) se tornou o centro de um curioso fenômeno na internet: listas de nomes de pessoas que desafiam a imaginação. Entre decretos, portarias e nomeações, supostamente surgiriam combinações que parecem saídas de obras de ficção, garantindo humor em meio a textos jurídicos.

Essas descobertas, frequentemente compartilhadas em redes sociais, mostram um lado pitoresco da burocracia brasileira. No entanto, é preciso separar o que é real do que se tornou lenda urbana digital, transformando a busca por essas pérolas em um exercício de checagem de fatos.

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O que é o Diário Oficial da União?

O Diário Oficial da União, ou DOU, é o principal veículo de comunicação do governo federal brasileiro. Sua função é dar publicidade e transparência aos atos oficiais da administração pública, como leis, decretos, portarias, editais de licitação, nomeações e exonerações de servidores.

Por que nomes incomuns aparecem em publicações oficiais?

A presença de nomes curiosos no DOU pode ocorrer de forma natural e obrigatória. Sempre que um cidadão com um nome fora do comum é nomeado para um cargo público, aprovado em um concurso ou se envolve em qualquer ato administrativo que exija publicação oficial, seu nome completo é registrado no documento. Isso transforma o diário em um arquivo público que reflete a diversidade de nomes existentes no país.

Mito ou realidade: a verdade por trás das listas virais

Ao longo dos anos, listas de nomes extremamente originais, supostamente encontrados no DOU, se tornaram famosas na internet. Exemplos como "Um Dois Três de Oliveira Quatro" ou "Colapso Cardíaco da Silva" são frequentemente citados em tom de humor, mas nenhum deles resiste a uma checagem: não há registro localizável nem no Diário Oficial nem em bases de cartório que os confirme. São, com grande probabilidade, invenções de humor que circulam há anos sem fonte.

Isso não quer dizer, porém, que nomes verdadeiramente extraordinários não existam no Brasil. A diferença é que os casos comprovados normalmente vêm à tona por meio de registros civis (cartórios) ou reportagens que checaram a documentação, e não por listas anônimas atribuídas ao DOU. Alguns exemplos genuinamente registrados e noticiados:

Asteróide Silvério

Rocambole Simionato

Inocêncio Coitadinho

Hipotenusa (sim, o termo de matemática, usado como nome próprio)

Esses casos passam pelo crivo do escrivão do cartório, responsável por aceitar ou rejeitar o nome proposto, avaliando se ele é vexatório ou pode comprometer a integridade do registrando, um critério bastante subjetivo em muitos casos. É esse mesmo processo de registro civil, aliás, que explica por que nomes assim aparecem eventualmente no DOU: sempre que a pessoa é nomeada para um cargo público ou aprovada em concurso, seu nome completo, por mais extravagante que seja, precisa ser publicado.

Por isso, o conselho de checagem continua valendo: nomes bizarros existem e são reais, mas a lista específica "vista no DOU" que circula pronta nas redes sociais quase nunca tem uma edição, data ou página que a confirme. Antes de compartilhar, vale procurar a fonte primária, seja o cartório, seja a edição exata do Diário Oficial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.