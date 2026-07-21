Quem é quem no PT hoje? Conheça as principais lideranças do partido

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O Partido dos Trabalhadores (PT), além de ser liderado pela figura central do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui um núcleo de comando formado por figuras políticas influentes. Esses nomes ocupam posições estratégicas tanto na estrutura partidária quanto no governo federal, sendo decisivos para a articulação política e a implementação de projetos em todo o país.

Quem é Gleisi Hoffmann?

Gleisi Hoffmann é uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores e atualmente exerce o mandato de deputada federal pelo Paraná. Ela presidiu o partido até março de 2025, quando se licenciou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais do governo. Em abril de 2026, retornou ao seu posto na Câmara dos Deputados, onde exerce um papel fundamental na articulação política.

Sua atuação é marcada pela organização das bases partidárias e pela comunicação direta com a militância, mantendo-se como uma das vozes mais ativas na defesa das pautas da sigla e na garantia da coesão interna.

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Qual o papel de Fernando Haddad?

Fernando Haddad ocupou o cargo de ministro da Fazenda até março de 2026, quando deixou a pasta para concorrer ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Foi sucedido por Dario Durigan, até então secretário-executivo do ministério. Durante sua gestão, Haddad foi a principal liderança da equipe econômica do governo, responsável por formular e executar a política fiscal do país, incluindo a implementação do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária sobre o consumo.

Quem é Rui Costa?

Rui Costa foi ministro da Casa Civil até abril de 2026, quando deixou o cargo para concorrer a uma vaga no Senado pela Bahia. Foi sucedido por Miriam Belchior, que já atuava como secretária-executiva da pasta. Como ministro, Costa foi o principal articulador do Poder Executivo, responsável por coordenar as ações dos demais ministérios. Ex-governador da Bahia, usou sua experiência em gestão para administrar a complexa máquina pública.

Quais outras lideranças se destacam no partido?

Além dos nomes já citados, outras figuras compõem o alto escalão do PT e do governo. A seguir, conheça algumas delas e suas respectivas funções:

Camilo Santana: foi ministro da Educação até abril de 2026, quando retornou ao Senado Federal para se dedicar às articulações políticas das eleições de 2026. Desde julho de 2026, é o líder do governo no Senado, cargo antes ocupado por Jaques Wagner.

Jaques Wagner: deixou a liderança do governo no Senado em junho de 2026, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal ligada ao caso do Banco Master. Segue como senador pela Bahia, dedicando-se à própria defesa e à campanha eleitoral de 2026.

Wellington Dias: à frente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, coordena programas sociais como o Bolsa Família, embora tenha anunciado afastamento temporário do cargo em julho de 2026 para atuar na campanha de reeleição de Lula. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.