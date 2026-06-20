O que esperar do inverno no Rio em 2026?
A estação, teoricamente, fria começa oficialmente neste domingo, 21 de junho, sob a influência direta do fenômeno El Niño
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O inverno de 2026 começa oficialmente neste domingo, 21 de junho, sob a influência direta do fenômeno El Niño. A tendência para os próximos meses no Rio de Janeiro é de termômetros acima da média histórica, o que deve reduzir a necessidade de casacos pesados durante a estação.
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A previsão indica que o aquecimento das águas do Pacífico deve ganhar força entre o final do inverno e o início da primavera. De acordo com Mayara Villela, meteorologista do Alerta Rio, a estação é naturalmente mais seca, mas a menor incidência de luz solar "favorece a ocorrência de temperaturas mais baixas na madrugada".
Temperaturas e chuvas registradas no outono
A transição para a nova estação ocorre após um outono marcado por uma forte amplitude térmica. No dia 26 de abril, por exemplo, o Alto da Boa Vista registrou 19,1°C, enquanto a região da Barra atingiu 36,7°C. O período foi influenciado pela passagem de frentes frias e ventos úmidos vindos do oceano.
Apesar da sensação de frio em algumas noites, as temperaturas mínimas ficaram dentro do esperado. A menor marca do outono foi de 11,3°C, registrada em 6 de junho. O valor coloca o ano de 2026 na quarta posição entre os outonos menos frios da série histórica, empatado com 2018.
No balanço pluviométrico, a cidade acumulou 215,8 mm de chuva em 45 dias, ocupando a 23ª posição no ranking de outonos mais chuvosos. A distribuição foi irregular: a estação da Rocinha registrou volume 34% acima da média, enquanto Piedade foi o ponto mais seco, com apenas 26% do esperado.
Expectativas e médias para a nova estação
O inverno carioca possui características climáticas bem definidas, que podem ser alteradas pela intensidade do fenômeno climático atual. Confira os principais indicadores previstos para o período:
Conheça as características climáticas da região
Um resumo do clima local para sua programação.
Padrão térmico
As temperaturas máximas atingem 29,5°C, com mínimas em torno de 15,7°C.
Índice de chuva
A expectativa de precipitação acumulada é de 191,4 mm nos próximos três meses.
Condições do tempo
Haverá baixa umidade à tarde, com névoa pela manhã e ressacas no litoral.
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O monitoramento das condições meteorológicas é realizado 24 horas por dia pelo Centro de Operações e Resiliência (COR). As atualizações e alertas sobre mudanças bruscas no tempo são enviados à população por meio de aplicativos oficiais, redes sociais e canais de mensagens da Prefeitura do Rio.