O que esperar do inverno no Rio em 2026?

O inverno de 2026 começa oficialmente neste domingo, 21 de junho, sob a influência direta do fenômeno El Niño. A tendência para os próximos meses no Rio de Janeiro é de termômetros acima da média histórica, o que deve reduzir a necessidade de casacos pesados durante a estação.

A previsão indica que o aquecimento das águas do Pacífico deve ganhar força entre o final do inverno e o início da primavera. De acordo com Mayara Villela, meteorologista do Alerta Rio, a estação é naturalmente mais seca, mas a menor incidência de luz solar "favorece a ocorrência de temperaturas mais baixas na madrugada".

Temperaturas e chuvas registradas no outono

A transição para a nova estação ocorre após um outono marcado por uma forte amplitude térmica. No dia 26 de abril, por exemplo, o Alto da Boa Vista registrou 19,1°C, enquanto a região da Barra atingiu 36,7°C. O período foi influenciado pela passagem de frentes frias e ventos úmidos vindos do oceano.

Apesar da sensação de frio em algumas noites, as temperaturas mínimas ficaram dentro do esperado. A menor marca do outono foi de 11,3°C, registrada em 6 de junho. O valor coloca o ano de 2026 na quarta posição entre os outonos menos frios da série histórica, empatado com 2018.

No balanço pluviométrico, a cidade acumulou 215,8 mm de chuva em 45 dias, ocupando a 23ª posição no ranking de outonos mais chuvosos. A distribuição foi irregular: a estação da Rocinha registrou volume 34% acima da média, enquanto Piedade foi o ponto mais seco, com apenas 26% do esperado.

Expectativas e médias para a nova estação

O inverno carioca possui características climáticas bem definidas, que podem ser alteradas pela intensidade do fenômeno climático atual. Confira os principais indicadores previstos para o período:

Conheça as características climáticas da região Um resumo do clima local para sua programação. Padrão térmico As temperaturas máximas atingem 29,5°C, com mínimas em torno de 15,7°C.