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DINHEIRO ESQUECIDO

Você pode ter dinheiro esquecido e não sabe: veja como consultar PIS/Pasep

Milhões de brasileiros ainda não sacaram cotas antigas do benefício; veja como consultar se você tem algum valor a receber e como fazer o resgate

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/05/2026 14:53

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Você pode ter dinheiro esquecido e não sabe: veja como consultar PIS/Pasep
Aplicativo FGTS da Caixa é a principal ferramenta para consultar e solicitar o saque de PIS/Pasep crédito: depositphotos.com / rafapress

Saldos residuais das antigas cotas do PIS/Pasep podem estar disponíveis para milhões de brasileiros. Esses valores pertencem a quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não realizou o saque, representando um dinheiro extra, que muitas vezes é esquecido.

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Os pedidos para ressarcimento devem ser feitos até setembro de 2028. Após essa data, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. A orientação é que os trabalhadores verifiquem o quanto antes se possuem valores a receber.

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Muitas pessoas confundem as cotas com o abono salarial. O abono é um benefício anual, pago a trabalhadores que atendem a critérios específicos no ano anterior. Já as cotas são um patrimônio acumulado por quem trabalhou no período de 1971 a 1988, quando as empresas depositavam valores em fundos individuais para os empregados.

Como saber se você tem direito ao dinheiro esquecido

O processo de consulta e solicitação do saque é realizado de forma totalmente on-line, por meio do aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS. Não é necessário se dirigir a uma agência da Caixa para verificar se há saldo disponível.

Além do aplicativo FGTS, é possível consultar pelo portal Repis Cidadão, plataforma oficial do Ministério da Fazenda que requer login via conta Gov.br níveis prata ou ouro.

Siga os passos abaixo para fazer a consulta pelo app FGTS:

  1. Abra o aplicativo FGTS no seu celular.

  2. Faça o login com seu CPF e senha cadastrados. Se for o primeiro acesso, será necessário criar um cadastro simples.

  3. Na tela inicial, procure pela mensagem “Você possui saque disponível”.

  4. Clique nessa opção para ver mais detalhes.

  5. Em seguida, selecione a opção “Solicitar o saque do seu PIS-PASEP”.

  6. Verifique seus dados e escolha como deseja receber o valor: crédito em conta bancária de qualquer instituição ou presencialmente.

Ao optar pelo crédito em conta, o valor é transferido sem nenhum custo. O processo é rápido e seguro, garantindo que o dinheiro chegue diretamente a você.

E no caso de trabalhador falecido?

Os herdeiros ou beneficiários legais de um titular falecido também podem sacar as cotas do PIS/Pasep. Nesse caso, é preciso comparecer a uma agência da Caixa com um documento de identificação oficial, o número do PIS/Pasep do falecido e um documento que comprove a condição de herdeiro.

Entre os documentos aceitos estão a certidão de óbito e a declaração de dependentes habilitados à pensão por morte ou uma Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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