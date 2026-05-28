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Casal é flagrado em momento íntimo na sacada e vira caso de polícia

Incomodada com a interferência externa, a mulher confrontou quem assistia à cena dos prédios ao lado: 'Estou na minha casa, faço o que eu quiser'

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
28/05/2026 14:24

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Casal é flagrado em momento íntimo na sacada, provoca gritaria entre vizinhos e vira caso de polícia
Casal flagrado em momento íntimo na sacada provoca gritaria entre vizinhos crédito: Tupi

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma forte discussão entre moradores de prédios e um casal flagrado mantendo relações íntimas na sacada de um apartamento. O caso ocorreu na tarde do último domingo (24/5), no município de Lajeado (RS).

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Registro policial por ato obsceno

A Brigada Militar atendeu a ocorrência na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no Bairro São Cristóvão. O episódio foi tipificado como ato obsceno e finalizado como registro simples. Aos agentes, o casal informou que se manifestaria apenas em juízo, justificando que estava nas dependências da própria casa.

Confira o vídeo

A confusão começou ainda sob a luz do dia, quando residentes de edifícios próximos notaram a movimentação na varanda e gritaram exigindo que a dupla parasse. Imagens do momento, divulgadas pela coluna da jornalista Mirelle Pinheiro, mostram a moradora rebatendo as reclamações de forma exaltada.

Incomodada com a interferência externa, ela confrontou quem assistia à cena dos prédios ao lado. "Então não olha. Estou na minha casa. Olha quem quiser. Eu faço o que eu quiser", esbravejou a mulher.

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O boletim de ocorrência detalha outras provocações feitas durante o desentendimento. Segundo relatos de testemunhas à polícia, a moradora chamou os vizinhos incomodados de "invejosos" e ironizou a situação sugerindo que eles fizessem igual.

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