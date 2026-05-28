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Anvisa manda recolher coco ralado por excesso de enxofre

Agência encontrou excesso de conservante em lote de produto da marca Casa de Mãe; saiba como identificar o item e os riscos do consumo para sua saúde

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/05/2026 13:48 - atualizado em 28/05/2026 14:03

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Coco ralado é retirado do mercado pela Anvisa: entenda a alta
Anvisa proíbe lote de coco ralado com excesso de conservante, alertando consumidores para verificar produtos crédito: Magnific

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição da comercialização de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (28/5) após a detecção de uma quantidade excessiva do conservante dióxido de enxofre no produto.

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O lote afetado pela medida é 13/25, com data de validade para 17/9/2026. A análise, realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), constatou a presença de 826 mg/kg do conservante, valor muito acima do limite permitido pela legislação para este tipo de produto.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema "coco ralado" teve alta de mais de 100% nas buscas nesta quinta-feira (28/5).

Leia Mais

Quais os riscos do consumo?

O dióxido de enxofre (INS 220) é um conservante comumente utilizado em alimentos para evitar o escurecimento e a proliferação de micro-organismos. No entanto, quando consumido em excesso, pode apresentar riscos à saúde, especialmente para pessoas sensíveis.

Os sintomas podem incluir reações alérgicas, como urticária e coceira, além de dores de cabeça, náuseas e desconforto gastrointestinal. Indivíduos com asma são particularmente vulneráveis, podendo sofrer crises de broncoespasmo.

O que fazer se tiver o produto?

A Anvisa orienta os consumidores que adquiriram o coco ralado do lote 13/25 a não consumirem o produto. A recomendação é verificar a embalagem para confirmar o número do lote e a data de validade.

Caso possua o item, o consumidor deve entrar em contato com o fabricante, a Qualicoco Ltda., ou com o estabelecimento onde a compra foi realizada para obter informações sobre a devolução ou troca do produto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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