Anvisa manda recolher coco ralado por excesso de enxofre

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição da comercialização de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (28/5) após a detecção de uma quantidade excessiva do conservante dióxido de enxofre no produto.

O lote afetado pela medida é 13/25, com data de validade para 17/9/2026. A análise, realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), constatou a presença de 826 mg/kg do conservante, valor muito acima do limite permitido pela legislação para este tipo de produto.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema "coco ralado" teve alta de mais de 100% nas buscas nesta quinta-feira (28/5).



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Quais os riscos do consumo?

O dióxido de enxofre (INS 220) é um conservante comumente utilizado em alimentos para evitar o escurecimento e a proliferação de micro-organismos. No entanto, quando consumido em excesso, pode apresentar riscos à saúde, especialmente para pessoas sensíveis.

Os sintomas podem incluir reações alérgicas, como urticária e coceira, além de dores de cabeça, náuseas e desconforto gastrointestinal. Indivíduos com asma são particularmente vulneráveis, podendo sofrer crises de broncoespasmo.

O que fazer se tiver o produto?

A Anvisa orienta os consumidores que adquiriram o coco ralado do lote 13/25 a não consumirem o produto. A recomendação é verificar a embalagem para confirmar o número do lote e a data de validade.

Caso possua o item, o consumidor deve entrar em contato com o fabricante, a Qualicoco Ltda., ou com o estabelecimento onde a compra foi realizada para obter informações sobre a devolução ou troca do produto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata