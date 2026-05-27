Escala 4x3 em alta: PL sugere mudanças na jornada de trabalho; entenda

As buscas pela escala 4×3 aumentaram recentemente com a intensificação do debate pelo fim da 6×1. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciou que o partido votará pelo fim da jornada de trabalho de 6 dias.

A legenda também pretende apresentar um destaque em defesa da jornada 4x3, com quatro dias de trabalho e três de descanso.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema Enem teve alta de mais de 100% nas buscas nesta quarta-feira (27/5).

Em discurso na tribuna da Câmara nessa terça-feira (26/5), Cavalcante afirmou que a proposta será apresentada ao plenário. "Já que querem ajudar o trabalhador, quero ver amanhã os petistas botando sua digital. Vamos votar o fim da escala 6x1", declarou.

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A votação está prevista para ocorrer nesta quarta-feira (27/5) em uma comissão especial que debate a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema. O parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), sugere a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, 14 meses após a aprovação da emenda.

O cronograma sofreu um atraso de uma semana. Prates apresentou seu relatório na última segunda-feira (25/5), mas um pedido de vista do deputado Mauricio Marcon (PL-RS) adiou a deliberação.

Para cumprir o rito e retomar a votação, a Câmara realizou uma sessão de apenas oito minutos na manhã de hoje. A reunião foi presidida pelo deputado Charles Fernandes (PSD-BA) e não teve votações. O único a discursar foi o deputado Jorge Solla (PT-BA), que defendeu a redução da jornada.

A expectativa é que, após a análise na comissão, a matéria siga para votação no plenário da Câmara ainda hoje.

Autora da proposta original, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) criticou a mudança de posicionamento do PL. Segundo ela, é "mais uma manobra do partido que foi o tempo todo contrário à matéria e trabalhou para não avançar o texto".

Hilton ressaltou que deputados da oposição estão sendo cobrados pela sociedade sobre o assunto. "Vamos ver se manterão essa posição até o final, mas isso é claramente uma manobra para tentar atrasar a votação que já está acordada", concluiu a deputada.

O que é a Escala 6×1 e qual o debate?

O debate sobre o fim da escala 6×1 se intensificou no último ano no Congresso Nacional. Atualmente, existem propostas que tramitam para alterar a jornada de trabalho: a PEC 148/2015, no Senado, sugere uma redução gradual para 36 horas semanais, enquanto o Projeto de Lei 1.838/2026, enviado pelo Executivo, propõe uma jornada de 40 horas com dois dias de folga, sem redução salarial.

A escala 6x1, comum em setores como comércio e serviços, significa que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e tem um dia de folga. A mudança para um modelo 5x2, como previsto em algumas propostas, garantiria dois dias de descanso por semana. Apesar do debate intenso, é crucial notar que, segundo o Congresso, nenhuma alteração foi aprovada de forma definitiva, e a regra atual de 44 horas semanais continua em vigor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.