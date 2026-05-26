Saque-aniversário em alta nas buscas: veja se você tem direito

Mais de 10 milhões de trabalhadores demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025 receberam nessa segunda-feira (25/5) o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento de valores desbloqueados.

No total, o banco liberou R$ 8,5 bilhões. Os depósitos, inicialmente previstos para esta terça-feira (26/5), foram adiantados em um dia, o que gerou um aumento nas buscas pelo termo.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema saque-aniversário teve alta de mais de 100% nas buscas nesta terça-feira.

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Quem tem direito ao pagamento?

A liberação dos valores contempla trabalhadores que atendem aos seguintes critérios:

aderiram ao saque-aniversário;

tiveram contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025;

possuem saldo disponível nas contas do FGTS.

O benefício se aplica a casos de demissão sem justa causa, despedida indireta, culpa recíproca ou força maior. Também são incluídas situações de falência ou morte do empregador, encerramento de contrato temporário e suspensão do trabalho avulso.

Como consultar

O trabalhador pode verificar se possui valores a receber diretamente no aplicativo FGTS. A consulta está disponível nas opções “Resumo do Seu FGTS – Extrato Detalhado” e “Informações Úteis”.

Como receber

O valor será depositado automaticamente para quem já cadastrou uma conta bancária no aplicativo do FGTS. Segundo a Caixa, cerca de 88% dos trabalhadores elegíveis já possuem uma conta cadastrada.

Para alterar ou incluir dados bancários, é preciso acessar o aplicativo e selecionar a opção “Conta bancária para saque do seu FGTS”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata