Golpe da prova de vida INSS: veja como se proteger e evitar o roubo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos a uma modalidade de golpe que utiliza a prova de vida como pretexto para roubar informações. Criminosos entram em contato com os beneficiários, se passando por funcionários do órgão, e solicitam dados pessoais e financeiros sob a ameaça de suspensão do benefício.

É fundamental entender que, desde 2023, a prova de vida do INSS é realizada de forma automática. O processo consiste no cruzamento de informações de bancos de dados do governo, como registros de vacinação, consultas no SUS, emissão de documentos e participação em eleições. Portanto, qualquer contato por telefone, WhatsApp ou e-mail solicitando uma "verificação" ou "atualização" para a prova de vida é uma tentativa de fraude.

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Como o golpe funciona?

Os golpistas geralmente entram em contato por telefone ou mensagem, informando que há pendências no cadastro do beneficiário. Para criar um senso de urgência, afirmam que o pagamento será bloqueado caso a prova de vida não seja realizada imediatamente. Em seguida, solicitam o envio de fotos de documentos, senhas e até mesmo uma selfie segurando o RG, simulando o procedimento de reconhecimento facial.

O que o INSS faz de verdade?

O INSS só entra em contato com o segurado caso não consiga comprovar sua movimentação por meio do cruzamento de dados. Nesse cenário, o beneficiário recebe uma notificação via aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por um alerta no banco para que realize o procedimento presencialmente ou por outros meios oficiais, mas nunca com a solicitação de dados por telefone.

Como se proteger e garantir a segurança

Para não se tornar uma vítima, siga as orientações de segurança e desconfie de abordagens suspeitas:

O INSS não liga para fazer prova de vida: O órgão não contata beneficiários por telefone, WhatsApp ou e-mail para solicitar dados ou fotos para a comprovação de vida.

Não compartilhe seus dados: Nunca forneça informações pessoais como CPF, número de benefício, senhas ou dados bancários em ligações ou mensagens não solicitadas.

Desligue a chamada: Se receber um contato suspeito, desligue imediatamente e não forneça nenhuma informação.

Use os canais oficiais: Em caso de dúvidas sobre seu benefício ou a prova de vida, consulte o status exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial gov.br/inss, ou ligue para a Central 135. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.