Teve o benefício do INSS bloqueado? Saiba como reverter a situação
Perdeu o prazo ou teve problemas com a prova de vida? Veja o que fazer para regularizar seu cadastro junto ao INSS e voltar a receber o pagamento
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Aposentados e pensionistas que tiveram o benefício do INSS bloqueado podem reverter a situação de forma simples. O bloqueio geralmente ocorre devido a pendências na prova de vida, feita por um sistema automático de cruzamento de dados.
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O sistema busca por registros de interações do cidadão com serviços públicos para comprovar que ele está vivo. Atos como votar, receber atendimento no SUS, ser vacinado e renovar documentos são usados como prova.
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O problema surge quando o beneficiário não realiza nenhuma dessas atividades por um longo período. Nesses casos, o INSS emite uma notificação. Caso não haja resposta em até 60 dias, o pagamento é bloqueado como medida de segurança.
Como regularizar o benefício bloqueado
Se o seu pagamento foi suspenso, o primeiro passo é verificar a situação pelo aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central 135. A regularização pode ser feita ao realizar qualquer um dos atos que servem como prova de vida. As opções mais diretas incluem:
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Ir a uma agência bancária onde recebe o pagamento e realizar uma operação que exija biometria ou a presença de um funcionário, como um saque no caixa.
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Acessar o aplicativo Meu INSS usando uma conta Gov.br de nível prata ou ouro, que é uma das formas mais práticas de comprovação.
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Comparecer a uma agência da Previdência Social para que o atendimento presencial atualize o cadastro.
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Realizar um empréstimo consignado que utilize reconhecimento biométrico.
Após a realização de uma dessas ações, o sistema do INSS é atualizado. O desbloqueio não é imediato, mas o benefício, incluindo os valores retroativos, costuma ser liberado na folha de pagamento seguinte. Manter os dados cadastrais atualizados no Meu INSS é fundamental para evitar novos bloqueios.
Lembre-se de que o INSS não envia servidores às residências dos beneficiários nem solicita dados por SMS para realizar a prova de vida.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata