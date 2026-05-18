Lotofácil 3688, Quina 7028 e outras loterias: números sorteados (18/5)
Caixa também sorteou concursos da Lotomania 2925, Dupla Sena 2958 e Super Sete 848 nesta segunda-feira (18/5), no Espaço da Sorte, em São Paulo
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A Caixa sorteia nesta segunda-feira (18/5), às 21h, os concursos da Lotofácil 3688, Quina 7028, Lotomania 2925, Dupla Sena 2958 e Super Sete 848.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta segunda-feira (18/5)
Lotofácil 3688 - R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
Quina 7028 - R$ 10,5 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
Lotomania 2925 - R$ 6 milhões
São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Premiação
Dupla Sena 2958 - R$ 900 mil
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
Premiação - 1º Sorteio
Premiação - 2º Sorteio
Super Sete 848 - R$ 500 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1:
Coluna 2:
Coluna 3:
Coluna 4:
Coluna 5:
Coluna 6:
Coluna 7:
Premiação
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.