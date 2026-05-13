Perturbação do sossego: como agir com o vizinho barulhento

Conviver em sociedade exige respeito mútuo, e um dos problemas mais comuns que afetam a boa vizinhança é o barulho excessivo. Seja por festas, música alta, latidos constantes de cães ou obras fora de hora, a perturbação do sossego é uma contravenção penal e um direito garantido a todos os cidadãos. Ao contrário do que muitos pensam, não existe uma "lei do silêncio" que permite barulho até as 22h. Qualquer ruído que perturbe o trabalho ou o descanso alheio pode ser questionado a qualquer hora do dia ou da noite.

O que diz a lei sobre perturbação do sossego?

A principal legislação sobre o tema é o Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41). Ele define como infração perturbar o trabalho ou o sossego alheio com gritaria, algazarra, abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, ou provocando ruído com animais de estimação. É importante notar que muitas cidades possuem leis municipais específicas, conhecidas como "Lei do Silêncio", que podem estabelecer limites de decibéis e horários mais restritos para atividades comerciais e residenciais, complementando a legislação federal.

Leia Mais

Passo a passo: como resolver o conflito

Antes de tomar medidas drásticas, a melhor abordagem é tentar resolver a situação de forma amigável. Siga este passo a passo para lidar com o problema de maneira eficaz.

1. Tente uma conversa amigável

O primeiro passo é sempre o diálogo. Muitas vezes, o vizinho não tem consciência de que está incomodando. Aborde a pessoa de forma educada e tranquila, explique a situação e tentem encontrar uma solução juntos. Evite confrontos e acusações, que podem agravar o conflito.

2. Acione o síndico ou a administração do condomínio

Se a conversa não resolver e você morar em um condomínio, o próximo passo é comunicar o síndico ou a administradora. Eles são responsáveis por fazer cumprir o regulamento interno, que geralmente possui regras claras sobre ruídos. O síndico pode notificar e, em caso de reincidência, multar o morador infrator.

3. Chame a Polícia Militar

Quando as tentativas amigáveis falham, é hora de acionar as autoridades. Ligue para o número 190 da Polícia Militar (ou 153 para a Guarda Municipal, dependendo da cidade). Uma viatura será enviada ao local para constatar a perturbação.

Para que a polícia possa agir criminalmente, é obrigatório que você se identifique e represente contra o infrator, pois a contravenção exige uma vítima identificada. A presença policial costuma ser suficiente para resolver o problema de imediato, com os policiais lavrando um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) diretamente no local. Se o infrator se recusar a cooperar ou houver desdobramentos (como desacato), você precisará acompanhar os policiais até a delegacia para prestar depoimento.

4. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.)

Se o barulho for recorrente e as intervenções anteriores não surtirem efeito, o caminho é registrar um Boletim de Ocorrência. Você pode fazer isso em uma delegacia de polícia ou, em muitos estados, de forma on-line. É fundamental que você se qualifique como a vítima da perturbação e, se possível, apresente testemunhas (outros vizinhos), pois a jurisprudência exige que o barulho afete a coletividade para configurar a contravenção. O B.O., junto com vídeos, áudios e medições de decibéis, servirá como prova essencial para futuras ações judiciais.

Quais são as consequências para o infrator?

Uma vez comprovada a contravenção penal de perturbação do sossego (Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais), o caso é encaminhado ao Juizado Especial Criminal (JECRIM). Se condenado, o vizinho barulhento está sujeito à pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou ao pagamento de multa. Além da esfera criminal, o infrator pode ser processado na esfera cível (Artigo 1.277 do Código Civil), sendo obrigado a cessar o ruído sob pena de multas diárias cominatórias, além de pagar indenização por danos morais à vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.