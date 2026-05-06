Por que maio é chamado de mês das noivas?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Maio é popularmente conhecido como o “mês das noivas”, uma tradição que atravessa gerações e ainda hoje faz parte do imaginário popular quando o assunto é casamento. Mas de onde vem essa ideia? A resposta está em uma combinação de fatores históricos, culturais e religiosos que começaram muito longe do Brasil.

A origem no hemisfério norte

A tradição de casar em maio tem raízes no hemisfério norte, onde este mês marca o auge da primavera. Após um inverno rigoroso, a natureza floresce, simbolizando um período de renovação, fertilidade e novos começos. A abundância de flores tornava a época ideal para decorar cerimônias e criar buquês, associando o mês à beleza e ao amor.

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Além disso, o período tem conexão com a fertilidade, o que tem raízes em festas pagãs da Roma Antiga. Durante o mês de maio, os romanos celebravam o festival de Flora, a deusa das flores e da primavera, em rituais que reforçavam a ideia do mês como um tempo de prosperidade e novos começos.

Outra explicação é menos romântica: na Idade Média, muitos festejos eram marcados por causa do clima, e maio era o primeiro mês em que as temperaturas ficavam mais agradáveis. Além disso, por causa do frio intenso dos meses anteriores, era em maio que as pessoas tomavam o primeiro banho do ano, tornando a época propícia para que os noivos se casassem.

A Igreja Católica também contribuiu para fortalecer a tradição do mês casamenteiro. Maio é o mês da consagração de Maria, mãe de Jesus, e a associação do casamento com a figura materna, a pureza e as bênçãos familiares reforçou a escolha do período para a celebração de matrimônios.

E no Brasil, a tradição se mantém?

Apesar da forte influência cultural europeia, a realidade no Brasil é um pouco diferente. Embora a fama de “mês das noivas” persista, maio não é o período mais procurado para casamentos no país. Por estarmos no outono, o clima pode ser instável em algumas regiões, e os casais brasileiros demonstram preferência por outros meses.

Atualmente, os meses mais populares para casar no Brasil são setembro, outubro e novembro, que correspondem à primavera no hemisfério sul e oferecem um clima mais ameno e dias ensolarados. Dezembro e janeiro também são bastante concorridos, aproveitando o período de férias e festas de fim de ano. Mesmo assim, a tradição de maio continua viva no imaginário, mantendo seu charme e simbolismo para muitos casais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.