Dia das Mães: é verdade que o pai de João Dória criou a data no Brasil?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais importantes do calendário brasileiro, mas a origem da comemoração no país é frequentemente associada de forma equivocada ao publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo. Embora ele tenha um papel importante na criação de outra data comemorativa comercial — o Dia dos Namorados —, a celebração das mães é mais antiga.

Como a data foi oficializada no Brasil?

A verdadeira oficialização do Dia das Mães no Brasil ocorreu em 5 de maio de 1932, por meio do Decreto nº 21.366, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. A data foi fixada no segundo domingo de maio, seguindo o modelo norte-americano.

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A iniciativa partiu da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma importante organização que lutava pelos direitos das mulheres. A conquista da data veio no mesmo ano em que as mulheres brasileiras garantiram o direito ao voto. No entanto, celebrações não oficiais já aconteciam antes, como a promovida pela Associação Cristã de Moços (ACM) em Porto Alegre, em 1918.

Foi em 1949 que a data se tornou parte do calendário comercial, quando foram veiculadas propagandas para aumentar as vendas.

A origem nos Estados Unidos

A inspiração para o Dia das Mães brasileiro veio dos Estados Unidos. A data foi idealizada por Anna Jarvis, que, após a morte de sua mãe em 1905, iniciou uma campanha para criar um dia dedicado a homenagear as mães. A celebração foi oficializada nacionalmente em 1914.

Curiosamente, a própria Anna Jarvis se desiludiu com o rumo que a data tomou. Vendo a intensa exploração comercial, ela posteriormente passou a se opor à comercialização excessiva da celebração que ela mesma criou, lutando para que o sentido original de homenagem e afeto fosse preservado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.