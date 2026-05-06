Dia das Mães pelo mundo: veja países que celebram na mesma data do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães, celebrado no Brasil no segundo domingo de maio, é uma data que une famílias em torno do carinho e da gratidão. O que muitos não sabem é que essa tradição é compartilhada por dezenas de outros países ao redor do mundo, que reservam o mesmo dia para homenagear as figuras maternas.

A origem da data

A tradição moderna de celebrar o Dia das Mães no segundo domingo de maio nasceu nos Estados Unidos. Em 1908, a ativista Anna Jarvis organizou uma cerimônia em memória de sua mãe e iniciou uma campanha para que a data se tornasse um feriado nacional. O símbolo original da celebração eram os cravos brancos, representando a pureza do amor materno. Em 1914, o presidente Woodrow Wilson oficializou a data. Curiosamente, a própria Anna Jarvis se arrependeu mais tarde, criticando a intensa comercialização que o feriado adquiriu e lutando contra o seu novo formato.

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Quais países comemoram na mesma data?

A influência norte-americana fez com que a data se popularizasse globalmente. Veja algumas das nações que também celebram no segundo domingo de maio:

Alemanha: conhecido como "Muttertag", o dia foi popularizado na década de 1920 e é comemorado com presentes e encontros familiares.

Austrália: a tradição é semelhante à dos Estados Unidos, com foco em reuniões familiares e presentes para homenagear as mães.

Canadá: por sua proximidade com os EUA, os costumes são muito parecidos, com ênfase em cartões e almoços em família.

Chile: é um dos países sul-americanos que adotaram a data, sendo uma das celebrações mais importantes do ano para o comércio local.

China: o país adotou a celebração de forma mais recente como um dia para honrar a figura materna, embora não seja um feriado oficial.

Dinamarca: a data também foi adotada no país, onde é comum presentear as mães com flores e chocolates.

Itália: chamada de "Festa della Mamma", a ocasião é marcada por muito afeto, presentes e refeições especiais em família.

Japão: no país, é comum presentear as mães com cravos vermelhos, que simbolizam amor e pureza.

África do Sul: a nação africana também segue a tradição de celebrar as mães no segundo domingo de maio.

Datas diferentes, mesmo sentimento

Vale lembrar que nem todos os países seguem essa data. Nações como Argentina, França e Noruega, por exemplo, têm seus próprios dias específicos no calendário para homenagear as mães. Veja algumas datas diferentes:

Primeiro domingo de maio: Portugal, Espanha, Moçambique, Angola e Cabo Verde;

10 de maio: México, Guatemala e El Salvador;

Último domingo de maio: França (pode mudar se coincidir com Pentecostes) e Suécia;

15 de agosto: Bélgica (apenas na região de Antuérpia);

Terceiro domingo de outubro: Argentina;

Último domingo de novembro: Rússia;

Quarto domingo da Quaresma: Reino Unido, chamado de "Mothering Sunday". Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.