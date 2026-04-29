Dia do Trabalhador: por que 1º de maio é feriado?

O Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1/5), é feriado nacional. Sua origem está ligada a uma luta por direitos que começou no final do século XIX nos Estados Unidos e refletiu pelo mundo, chegando ao Brasil e se consolidando como uma data de importância histórica e social.

Origem internacional: a greve de Chicago

Tudo começou em 1º de maio de 1886, em Chicago, nos EUA. Naquela data, milhares de trabalhadores foram às ruas para exigir melhores condições de trabalho, com a principal reivindicação sendo a redução da jornada diária para oito horas. Na época, era comum que as jornadas se estendessem por até 17 horas em ambientes insalubres.

A manifestação resultou em confrontos violentos com a polícia, com mortes e prisões, um episódio que ficou conhecido como a Revolta de Haymarket. Em homenagem a esses mártires, a data foi escolhida por congressos socialistas internacionais para se tornar um dia de luta dos trabalhadores em todo o mundo.

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O 1º de maio no Brasil

No Brasil, as primeiras celebrações do 1º de maio ocorreram ainda no final do século XIX, marcadas por protestos e greves organizadas por movimentos operários. O reconhecimento oficial, no entanto, veio anos mais tarde. Foi o presidente Arthur Bernardes que instituiu a data como feriado nacional, por meio do decreto nº 4.859, de 26 de setembro de 1924.

A data ganhou um novo significado durante a Era Vargas. Getúlio Vargas passou a utilizar o 1º de maio para promover sua imagem como "pai dos pobres" e para anunciar medidas de interesse dos trabalhadores. O exemplo mais emblemático ocorreu em 1º de maio de 1943, quando ele anunciou a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), um marco na legislação trabalhista brasileira.

Posteriormente, a data foi confirmada no calendário oficial. A Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, incluiu o Dia do Trabalhador na lista de feriados nacionais. Mais tarde, a Lei nº 10.607, de 2002, que consolidou a legislação sobre todos os feriados civis no país, manteve a celebração.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria